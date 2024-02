Comunicat de presă | Ciprian Bogdan, președinte ALDE Alba: „Scenariul comasării alegerilor are implicații în jocul politic pentru împărțirea puterii politice în România”

Scenariul comasării alegerilor are implicații în jocul politic pentru împărțirea puterii politice în România. Prin comasarea celor două tipuri de alegeri PSD și PNL mizează pe o prezență mai mare la vot, prin mobilizarea electoratului cu ajutorul primarilor. Acest lucru se considera ca ar avea drept efect maximizarea procentellor celor două partide . Pe de alta parte un scor bun va face ca dl Ciolacu și dl Ciucă sa își reconfirme pozițiile de lideri în interiorul propriilor partide.

Un alt efect al comasarii este ca UDMR ar disparea din peisajul politic. La o prezenta mare de vot UDMR nu mai este capabil sa invinga pragul electoral si se va prabusi. De aceea liderii UDMR striga in disperare NU comasarii alegerilor.

Decizia de comasare a alegerilor locale cu europarlamentarele ar presupune organizarea alegerilor locale cu trei luni înainte de termen, urmând ca cei aleși pe funcții în administrația locală să aștepte trei luni până la preluarea mandatului. Procedural alegerile locale trebuie organizate pe 29 septembrie 2024, iar noii aleși locali trebuie validați în funcție în termen de 20 de zile de la data alegerii în funcție.

Schimbarea Codului Administrativ pe repede inainte ar face ca acest termen sa fie prelungit de la 20 zile pana la 100 zile. Nu este imposibil insa este foarte greu de realizat. Decizia politică trebuie luată la începutul lunii februarie 2024, asadar mai asteptam cateva zile pana cand vom avea o decizie in acest sens.

Daca nu se vor comasa alegerile locale cu cele europarlamentare, PNL risca sa ajunga pe locul 3 sau chiar pe locul 4 la urmatoarele alegeri. Deci miza pentru comasarea alegerilor din Iunie este despre mentinerea PNL in jocul politic.

Premierul Marcel Ciolacu spera ca PSD sa obtina un scor de peste 30% la europarlamentare, iar PNL spera sa aiba un scor cu 2 in fata, ceea ce ar insemna ca teoretic ambele partide vor avea asigurata linistea pe care si-o doresc. Numai ca in politica 1+1 nu este egal intotdeauna cu 2. Aici vorbim de multe variabile.

De pilda, AUR s-a consolidat foarte mult, adunand in jurul sau vreo 4-5 partide mai mici dar avand oameni valorosi si care au un discurs moderat. Unul dintre acestia fiind domnul Doctor in Drept si Doctor in Diplomatie Petru Costea, presedintele partidului Alianta pentru Renasterea Nationala. Un avocat exceptional care la ultimele alegeri europarlamentare in anul 2019 a candidat independent si a obtinut 122,000 voturi. Pe atunci George Simion a candidat si el independent insa a obtinut doar 104,000 voturi. Demonizarea AUR-ului nu face altceva decat sa creasca cota de piata a acestui partid. Stim ca omul este intotdeauna atras de „fructul interzis”. Daca AUR va continua trendul ascendent vom avea o surpriza de proportii la urmatoarele alegeri.

Pe de alta parte, Alianta Dreapta Unita s-a unit in jurul valorilor de dreapta, avand trei lideri nationali care au capacitatea si experienta de a aduna voturi. Foarte multe voturi de la PNL vor merge spre aceasta alianta, mai ales ca fostul premier Victor Orban este perceput de electorat ca fiind eminamente liberal, om de drepata si reprezinta valorile de dreapta. Domnul Drula se dezvolta tot mai mult ca si un lider politic de anvergura, iar USR este in procesul de transformare de la o miscare politica spre un partid politic bine organizat si structurat. PMP va pune accentul in aceasta alinata pe conservatorism si traditionalism avand un electorat stabil situat intre 4-5 %.

Partidul SOS este pe un trend ascendent, insa fara structuri in teritoriu va fi foarte greu sa treaca pragul electoral. In cazul in care SOS va face „unire” cu AUR atunci PNL SI PSD cat si celalalte partide nu ar mai trebui sa doarma linistiti.

In aceasta ecuatie trebuie vazut si miscarea pe care o va face Mircea Geoana si Dacian Ciolos in contextul urmatoarelor alegeri. Sunt oameni care pot schimba cifrele sondajelor.

In judetul Alba, numirea domnului Victor Negrescu la conducerea PSD va aduce modificari substantiale in privinta cifrelor electorale cu care PD-PNL s-a obisnuit in ultimii 20 ani. Trebuie amintit si faptul ca Senatorul Calin Maties a trecut in barca AUR si cu siguranta va aduce si el un scor bun partidului. USR trebuie sa se replieze rapid dupa primirea „dusul rece” ca urmare a plecarii domnului primar Plesa spre PNL, si sa formeze un aliniament impreuna cu ceilalti colegi din ADU.

Partidul ALDE este in procesul de fuziune cu PNL insa vom vedea daca aceasta fuziune se va realiza si „de facto” nu numai „de iure”. Majoritatea membrilor ALDE ALBA nu privesc cu ochi buni acesta fuziune si astepta sa vada pana la finalul lunii Februarie daca exista interes si convergenta din partea ambelor partide. La ultimele alegeri europarlamentare ALDE a obtinut un scor de 4,80 % in judetul Alba iar la alegerile locale peste 5% deci este un partid aflat intre 4-5 %, avand 38 alesi locali, oameni cu experienta politica si bine vazuti in comunitatile lor. ALDE a dovedit ca are capacitatea de a aduna voturi si sa aduca plusvaloare pe scena politica din judetul Alba dar pe scena politica nationala.

Jocul politic pentru urmatoarele alegeri nu s-a incheiat, inca mai este loc de surprize insa eu consider ca aceasta concurenta este benefica atat pentru progresul democratiei cat si pentru dezvoltarea valorilor democratice , amintesc aici competitia dreapta, egalitatea sanselor, transparenta, toleranta, autoritatea obtinuta prin vot.

Ciprian Bogdan

Presedinte ALDE ALBA

