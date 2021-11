Comunicat de presă| Beniamin Todosiu: USL a fost resuscitat! PSD preia conducerea Camerei Deputaților cu sprijinul PNL, care a uitat de „ciuma roșie”

În vara acestui an, peste zona Munților Apuseni s-au abătut fenomene naturale rar întâlnite pentru zona de munte.

În urma furtunilor deosebit de puternice, un număr mare de gospodării din mai multe localități din Apuseni au fost distruse de furia apelor, oamenii pierzându-și toată agoniseala de o viață.

De furia naturii nu au scapat nici drumurile comunale și naționale, DN 74 A, fiind cel mai grav avariat de viiturile puternice de pe versanții care mărginesc acest drum național. Sigur la vremea aceea în contextul unor acțiuni cu tentă politică sau perindat o sumedenie de politicieni în frunte cu premierul Florin Câțu care a promis alocarea unor sume de bani destinate familiilor afectate de inundații și refacerea tronsoanelor de drum distruse. Din păcate vorbe fără acoperire în fapte , sumele primite de sinistrați au fost insuficiente pentru a-și reface casele distruse, despre drumuri, nici pe departe nu au fost alocate sumele necesare pentru repararea în regim de urgență, traficul se desfăsoară cu dificultate și acum, după atâtea luni de la inundațiile devastatoare din luna iulie. Pe tronsonul de drum dintre localitățile Câmpeni și Abrud, terasamentul drumului național este grav avariat, fiind necesară urgentarea lucrărilor de cosolidare a structurii drumului și reconstrucția unui pod din satul Cărpeniș, unde se circulă cu dificultate doar pe o singură bandă.

La sesizarea mai multor cetățenii la începutul lunii octombrie am trimis o adresă către Secția de Drumuri Naționale Alba.

În adresa pe care am trimis-o, am solicitat informatii referitoare la stadiul lucrărilor pe tronsonul de drum DN74 Câmpeni -Abrud, tronson grav avariat în urma calamităților naturale care s-au abătut asupra Țării Moților în vara acestui an.

Am primit un răspuns destul de prompt din partea SDN Alba, dar din păcate cei care sunt în măsură să soluționeze aceste lucrări se scuză frumos în câteve cuvinte, justificandu-se că au demarat încă din luna iulie toate procedurile legale pentru a obține avizele și autorizația de a se efectua începerea lucrărilor de remediere a acestui tronson de drumul național cu următoarea mențiune: contractarea lucrărilor de remediere se va face în funcție de fondurile alocate.

Acum mă întreb:

-Domnii noștrii parlamentari din județul Alba nu au trecut prin Munții Apuseni, după viiturile catastrofale din luna iulie ?

– Ce demersuri concrete au făcut, pentru moții care au contribuit cu voturile lor ca ei să ajungă în Parlament, iar ei le-au făcut promisiuni deșarte și au fost uitați de fiecare dată.

Consider că problemele au fost mult prea grave pentru locuitorii Țării Moților, iar după o perioadă atât de îndelungată de timp, problemele lor să nu fie nici acum rezolvate.

Oamenii au fost mințiți, sunt dejnădăjduiți, premierul Câțu a venit de două ori în Apuseni a făcut promisiuni-atât, politicieni de toate culorile promit că ei sunt salvatorii-atât, cei afectați de viituri rămân cu necazurile și nu sunt deloc puține.

Solicit în numele locuitorilor din Munții Apuseni, suplimentarea în regim de urgență a sumelor de bani care să ajungă la cetățenii afectați de inundații, precum și începerea lucrărilor de consolidare a tronsonului de drum DN 74 A, într-un timp cât mai scurt, având în vedere că din punct de vedere al anotimpului, vremea ar urma să intre intr-un proces de răcire, iar acest lucru nu ar mai permite, executarea unor lucrări de asemene anvergură, iar starea de degradare a acestui tronson de drum, pune în pericol viața, tuturor participanților la trafic.

Consilier județean PMP

Barstan Filofteia