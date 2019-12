Comunicat de presă: Beniamin Todosiu este candidatul USR la președinția Consiliului Județean Alba

USR Alba își anunță candidatul la președinția Consiliului Județean. Ales în urma alegerilor interne din cadrul Conferinței Județene a USR Alba, Beniamin Todosiu vrea să fie garantul împlinirii propunerilor cetățenilor și speră la o colaborare cât mai strânsă cu aceștia în construirea comună a proiectului de dezvoltare județeană.

USR s-a creat din cauza lipsei unei formațiuni politice care să pună pe primul loc cetățeanul, iar din acest motiv credem că toată munca trebuie făcută în mod prioritar pentru dezvoltarea continuă a comunităților. Este pentru prima data in ultimii 30 de ani când exista o alternativă serioasă in județul Alba la clasa politica județeana, care și-a arătat limitele și neputința.

„Am ales să candidez pentru că vreau să vin cu o viziune curajoasă în domeniul dezvoltării județene! Ne trebuie curaj să realizam proiecte mari care să genereze plus valoare în județul nostru. Ne dorim crearea condițiilor optime pentru atragerea forței de muncă specializate, cât și a investitorilor. Coordonez echipa de extindere a USR Alba și în fiecare localitate observ diferite probleme: unele primării reușesc să acceseze fonduri europene, însă altele nu; unii primari nu au fonduri pentru investiții și reușesc doar cu mare dificultate să achite cheltuielile de întreținere a administrației locale; există primării care încheie anul cu excedent bugetar, iar localitățile continuă să fie fără infrastructură, canalizare și salubrizare. Investițiile fie nu există, fie nu sunt făcute în interesul cetățeanului. Eu îmi doresc așadar să ajut la eficientizarea administrațiilor locale în ideea de a le face productive nu doar pe hârtie, ci și în realitate. Doar prin integritate și seriozitate putem să îndrăznim să ne gândim la reformarea României! În tot acest demers nu sunt singur, ci am alături de mine o echipă de oameni profesioniști și dedicați care lucrează la programul „Alba are viitor”, pe care ne dorim să îl lansăm în dezbatere publică la începutul anului 2020. De aceea, vă invit să fiți alături de mine și de echipa USR în efortul de schimbare a județului Alba și implicit a României. Vă aștept alături de noi!”, precizează Beniamin Todosiu, președinte USR Alba și candidatul USR la președinția Consiliului Județean.

Cei care vor să se implice, să fie voluntari în acest program și să contribuie cu idei, pot trimite un e-mail la adresa echipa@benimaintodosiu.ro și vor fi ulterior contactați.

Beniamin Todosiu are 32 de ani, a absolvit Liceul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia și Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș. S-a întors acasă în Alba Iulia, orașul lui de suflet, pentru a-și construi o carieră. Dorința de continuă evoluție în domeniu l-a determinat să participe la nenumărate cursuri de perfecționare, inclusiv la cele din cadrul Academiei Dentare Internaționale Bego din Germania. Beniamin este antreprenor de 4 ani și a reușit împreună cu echipa lui să ajungă în topul laboratoarelor de tehnică dentară din zonă. De asemenea, este președintele asociației „Clubul Sportiv Gloria Cricău 2019”, care are ca obiectiv principal revitalizarea sportului în comuna Cricău.