Comunicat de presă| Beniamin Todosiu, deputat USR: Portret de 2023 – anul sărăciei, birurilor și minciunilor politice!

Suntem la finalul anului 2023, un an pe care majoritatea românilor îl încheie mai săraci pentru că statul le-a băgat mai adânc mâna în buzunar, inflația a urcat, iar toate prețurile au explodat. În același timp, specialii, posesorii de pensii nesimțite, au continuat să se îmbogățească, iar bugetarii de lux au continuat huzurul pe spinarea cetățenilor de rând.



2023 este un alt an „eșuat” în care Guvernul a reușit să pună pe butuci micile afaceri din România, sufocând sute de mii de microintreprinderi și PFA-uri, adică pe micii întreprinzători care susțin economia acestei țări muncind cinstit și corect. Jugul fiscal este atât de greu pentru aceste mici afaceri încât, în 2024, vor fi în riscul de a da faliment sau vor intra în zona gri a economiei.

În 2023, PNL și PSD au continuat să protejeze specialii și pensii nesimțite și salariile de lux. Astfel, NU au desființat pensiile speciale și nici nu au eliminat salariile de lux din sistemul bugetar.

PNL și PSD au continuat HOȚIA și FURTUL banului public. Când au ajuns „pe drojdie” și nu au mai avut ce fura au început să se canibalizeze între ei. Pe scena politică scandalurile s-au ținut lanț, cu lupte pentru putere între baronii PNL și PSD. Astfel, lupta pentru ciolan nu a fost niciodată mai aprigă. Blaturile și înțelegerile politice au menținut și în acest an monstruoasa coaliție care s-a rotit din pixul lui Iohannis.

În 2023, au continuat anchetele DNA în centrul cărora s-au aflat politicieni, am văzut portbagajele pline cu bani din mită sau am urmărit cu stupefacție cum penalii politici reușesc să fugă în străinătate chiar înainte ca instanța să le stabilească pedepsele.

În Parlamentul României, a continua hoția politică, iar coaliția PNL-PSD a votat umăr la umăr pentru interesele lor și ale camarilei politice. Dezbaterile din plenul Parlamentului au fost înlocuite de scandaluri în lanț.

Ultimul an de mandat al Președintelui Klaus Iohannis a fost anul plimbărilor cu avioane de lux, ale căror costuri au fost secretizate pentru români. Primul turist al țării a bifat atât de mulți kilometri de plimbări fără miză politică și diplomatică, încât a ajuns să îi facă invidioși și pe marii dictatori ai lumii sau pe șeicii arabi.

Klaus Iohannis ne-a promis „România Educată” și în acest an am văzut în sfârșit „marele” program prezidențial pentru educație: o broșură frumos colorată pentru care „profu’ Iohannis” ar rămâne repetent într-o Românie normală. Proiectul „România educată”, un proiect care ar fi trebui să reformeze din temelii învățământul românesc, s-a dovedit a fi doar un slogan de campanie. Rata abandonului școlar crește de la an la an, tot mai puțin elevi reușesc să promoveze examenul de bacalaureat, iar rezultatele rușinoase ale testelor PISA arată dezastrul din sistemul de învățământ. Dascălii au fost umiliți și mințiți și în acest an, fiind nevoiți să iasă în stradă pentru a-și apăra drepturile și demnitatea.

Schengen a fost subiectul fierbinte al anului 2023, care a stat pe buzele fiecărui politician. Astfel, intrarea în Schengen rămâne un cartof fierbinte și o pălărie mult prea mare pentru diplomația românească obișnuită să negocieze în genunchi interesele europene ale românilor. La final de an, Ciolacu și Ciucă se laudă că au reușit o intrare parțială în Schengen pe cale maritimă și aeriană. De fapt, este un eșec total, care va împinge la ani distanță aderarea reală și totală a României la spațiul Schengen. Rămânem astfel la marginea Europei din cauza unor politicieni slabi și incompetenți.

Și în 2023, România rămâne codașă la capitolul autostrăzi, iar românii continuă să moară pe drumurile proaste din România. După 34 de ani de la căderea regimului comunist am reușit să depășim borna simbolică de 1.000 de kilometrii de autostradă și drum expres. Anul 2023 a însemnat 80,5 km de autostradă și drum expres dați în folosință 15, 8 km de autostradă muzeu, un ciot care nu duce nicăieri. Specialiștii în infrastructură spun că România ar avea nevoie de o rețea de autostrăzi și drum expres de cel puțin 3.000 de kilometrii, un obiectiv ce poate deveni realitate în aproximativ 40 de ani dacă ținem cont de ritmul de acum.

În concluzie, 2023 este un alt an DEZASTRUOS pentru români, dar extraordinar pentru politicieni, posesorii de pensii speciale sau pentru bugetarii de lux. Românii au sărăcit și mai mult, micile afaceri sunt subjugate de taxe și impozite tot mai mari, iar economia României e în picaj.

2023 rămâne astfel în zodia CORUPȚIEI, HOȚIEI și MINCIUNILOR POLITICE.

Noul an 2024 va fi decisiv pentru viitorul României și al românilor, poate cel mai important după Revoluția din 1989. 2024 va fi anul în care românii vor fi în fața unor alegeri importante, în care vor trebui să aibă curajul să salveze România și să declanșeze revoluția bunei guvernări.

La mulți ani, România! Îți doresc curajul de a-ți croi bine viitorul!

