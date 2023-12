Comunicat de presă | Beniamin Todosiu (deputat USR): Omisiune sau MINCIUNĂ din partea PNL? Taxele și impozitele pentru 2024 AU CRESCUT, din aprilie, cu rata inflației

Omisiune sau minciună grosolană din partea Partidului Național Liberal? În spațiul public, am văzut, în ultimele zile, cum liberalii se laudă că nu vor mări cu nici măcar un ban taxele și impozitele pentru anul 2024. Ceea ce omite să spună PNL este faptul că taxele și impozitele locale S-AU MAJORAT DEJA cu rata inflației, încă din luna aprilie a acestui an.



Mai exact, potrivit articolului 491 din Codul Fiscal toate administrațiile locale au fost obligate să mărească taxele și impozitele locale pentru anul 2024, indexându-le cu rata inflației pentru anul fiscal anterior. Astfel, cum în 2022 rata oficială a inflației a fost 13,8%, toate consiliile locale din România au fost obligate să crească TOATE taxele și impozitele locale cu această valoare.

Citește și: Taxe și impozite locale, la Alba Iulia, mai mari cu 13,8%. Proiectul a trecut cu votul consilierilor locali PNL

Mai exact art. 491 din Codul Fiscal prevede: „În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”. Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor.

În acest context, amendamentul PNL prin care s-ar stopa toate creșterile de taxe și impozite este ambiguu atâta timp cât toate administrațiile locale au fost obligate prin Codul Fiscal să crească toate aceste dări locale. E adevărat că liberalii spun că nu vor majora, fără să precizeze că taxele și impozitele se pot și indexa.

Dacă nu am intra imediat în an electoral mai că am crede că este o scăpare a PNL. De fapt este doar o minciună grosolană prin care încearcă să îi amăgească pe români, în speranța că vor mai câștiga un pumn de voturi.

Solicit public Guvernului României și Coaliției PNL-PSD să vină cu clarificări urgente privind indexarea taxelor și impozitelor locale, astfel încât să elimine confuzia care s-a creat la nivelul administrației locale din România. Nu aveți dreptul să vă jucați cu legea fiscală și cu nervii oamenilor!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI