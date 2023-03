Comunicat de presă Beniamin Todosiu (deputat USR): La sfârșitul iernii, prefectul de Alba s-a trezit și a aflat că locuitorilor din Apuseni nu le este respectat dreptul de a plăti jumătate din factura la energie

La sfârșitul iernii, după ce probabil a hibernat politic, prefectul de Alba, Nicolae Albu, s-a trezit și a aflat că locuitorilor din Munții Apuseni nu le este respectat dreptul prin care plătesc doar jumătate din facturile la energie. Mă gândesc că poate ar mai fi dormit mult și bine, dacă în ultima vreme nu aș fi lansat o serie de demersuri publice și legale pentru ca strigătul acestor oameni să fie ascultat și drepturile să le fie respectate.

În acest context, domnul Albu anunță o „victorie” și spune că Electrica Furnizare „confirmă că va aplica reducerea de 50% pentru locurile de consum din zona Munților Apuseni”. Când? La Sfântu’ Așteaptă sau când PNL-iștii din Alba vor renunța la demagogie și vor munci serios pentru oameni.

Știu că domnul prefect a lucrat toată viața la Poșta Română, iar această instituție este subiect de bancuri pentru întârzierea caracteristică, dar chiar nu mă gândeam că va reuși „performanța” să aștepte sosirea primăverii pentru a lua atitudine față de o încălcare gravă a drepturilor cetățenilor din Apuseni. Acești oameni aveau mare nevoie de reducerile la facturile de energie în iarnă, când au avut de plătit facturi mari și greu de suportat. În toată această perioadă, domnul prefect a tăcut cu privire la acest subiect, fiind probabil în hibernare.

Să fi fost oare trezit, acum, domnul Nicolae Albu, reprezentantul liberal al Guvernului în Alba, de reacțiile mele publice din presă și de la tribuna Parlamentului României sau de adresele către autoritățile statului?

Aceasta este încă o dovadă a „competenței” Guvernului PNL-PSD, un guvern al sărăciei în care mișună „specialiștii”, care dorm în bocancii statului.

Îi transmit domnului prefect Nicolae Albu să renunțe la gargara politică și să facă un demers serios, respectiv să sesizeze Guvernul României pentru declanșarea unui control la Electrica Furnizare, care face un abuz în acest caz, în contextul în care alți furnizori de electricitate au aplicat deja reducerile pentru cetățenii din Apuseni. Sunt curios dacă domnul Albu va avea curaj să treacă de la gargară la fapte, cu atât mai mult cu cât compania în cauză este de stat și ar trebui să fie prima care respectă legile țării.

De asemenea, îi transmit domnului prefect că am sesizat deja Ministerul Energiei privind această problemă și am transmis apeluri publice, inclusiv un semnal de alarmă în Parlamentul României. Mai mult, am solicitat clarificări de la Electrica Furnizare, care în răspunsul transmis, acuză Guvernul că a emis 5 ordonanțe de urgență care au modificat legislația în ceea ce privește stabilirea tarifelor la energie, astfel că sunt în proces de adaptare a sistemului informatic pentru transmitere facturilor.

Mai mult, am contactat primăriile din Apuseni, iar cele care mi-au răspuns au comunicat că și-au făcut treaba colectând cererile cetățenilor. Potrivit estimărilor, de aceste drepturi ar trebui să beneficieze mii de cetățeni din zona montană, însă, în prezent, din răspunsurile primite de la primării, am constatat că doar 16 persoane au reușit să își intre în drepturi și să plătească doar jumătate din factura la energie.

Reamintesc că OUG 97/1996 conferă pentru locuitorii din Munții Apuseni și Biosfera „Delta Dunării” o reducerea cu 50% a facturilor la energie electrică și gaze naturale din cauza condițiilor dificile de trai. Drepturile oamenilor sunt blocate în hățișul birocratic, în timp ce furnizorii de energie și Guvernul aruncă răspunderea de la unii la alții.