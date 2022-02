COMUNICAT DE PRESĂ| Beniamin Todosiu, deputat USR: „Doamna secretar de stat Daniela Nicolescu, le SPUNEȚI ADEVĂRUL oamenilor din Cugir?”

În iulie 2020, doamna secretar de stat Daniela Nicolescu vizita cele două fabrici de arme din Cugir și vorbea despre investiții și retehnologizarea acestora, lucru care nu s-a întâmplat. Astăzi, ea este văzută drept ,,salvatoarea situației de la Cugir”, unde oamenii au intrat în grevă datorită condițiilor de muncă și salariilor foarte mici.

Am văzut că una dintre soluțiile găsite era ca o delegație de la Cugir să meargă să discute la București. Se pare că lumina se ia doar de la București!

Anul trecut am adresat o întrebare către Ministerul Economiei, la care a răspuns doamna Nicolescu spunându-ne că Fabrica de Arme Cugir ,,are contracte în derulare cu partenerii externi care îi conferă un grad de încărcare a capacităților de producție de 100%”.

Din păcate, din cauza lipsei tehnologiei necesare, contractele nu pot fi respectate, iar soluția venită este o nouă fabrică în Șimian, în județul Mehendinți, aceasta fiind una dintre ultimele decizii ale ministrului PNL, Virgil Popescu, în calitatea sa de Ministru al Economiei.

Totodată, organizarea internă a fabricilor este deficitară, pe lângă condițiile grele de muncă și salarizarea, personalul TESA reprezintă un procent foarte mare din totatul angajaților. Lipsa viziunii pe termen lung și ignorarea nevoilor personalului au transformat cele două fabrici cu tradiție din Cugir într-un loc de care toți tinerii vor să fugă, știind condițiile de acolo și faptul că posturile de la birouri, de cele mai multe ori, se dau conform culorii carnetului de partid și mai puțin competenței.

În momentul când USR PLUS a venit cu oameni profesioniști în CA-urile acestor companii de stat, încercând să schimbe viziunea acestor companii pentru a le poziționa într-o direcție profitabilă, reprezentanții sistemului au reacționat și au început să ne acuze că ,,nu urmărim interesele României”. O inițiativă foarte bună a fost eliminarea administratorului special care era doar o funcție din care se câștiga foarte bine și fără rezultate.

E momentul să spunem adevărul și muncitorii de la Cugir să știe lucrurile acestea.