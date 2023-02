Comunicat de presă| Beniamin Todosiu (deputat USR): ANRSC, cu complicitatea Guvernului PNL – PSD, se comportă abuziv în problema creșterii tarifelor la apă și canalizare

Comunicat de presă| Transylvania EU Funds, eveniment cu peste 400 de persoane organizat la Alba Iulia de europarlamentarul Victor Negrescu

Europarlamentarul Victor Negrescu a organizat, în acest final de săptămână, la Alba Iulia, evenimentul Transylvania EU Funds la care au participat peste 400 de persoane, reprezentanţi ai autorităţilor locale, mediului de afaceri şi sectorului neguvernamental, interesaţi de fonduri europene, din mai multe judeţe din Transilvania precum şi din alte regiuni țării.

La eveniment au participat viceprim-ministrul și ministrul transporturilor și infrastructurii, Sorin Grindeanu, ministrul muncii și solidarității sociale, Marius-Constantin Budăi, dar şi mai mulţi secretari de stat şi experţi în domeniu.

„România beneficiază în acest ciclu de finanțare de resurse consistente. Ţara noastră are la dispoziţie aproximativ 80 de miliarde de euro prin planul național de redresare și reziliență și cadrul financiar multianual. În plus, există oportunități de finanțare disponibile direct la Bruxelles, pe care le putem folosi în complementaritate cu celelalte resurse europene. Este o şansă istorică pe care nu o putem rata.

Scopul este să accesăm acești bani dar şi să ne asigurăm că proiectele propuse sunt sustenabile și pot aduce valoare adăugată. De aceea, România, prin intermediul Ministerului Investițiilor şi Proiectelor Europene, trebuie să fructifice recenta modificare pe care am adus-o regulamentului și să solicite modificarea PNRR, până în data de 30 aprilie.

Vrem să facem lucrurile temeinic, să avem proiecte care vor duce la dezvoltarea zonei noastre și a României„ a declarat europarlamentarul român, Victor Negrescu, în deschiderea evenimentului pe care l-a organizat.

Cu ocazia acestui eveniment, reprezentanţii social-democraţi în Guvernul României, au subliniat eforturile realizate în atragerea resurselor europene şi faptul că Transilvania, precum şi celelalte regiuni ale României, au beneficiat de sprijinul lor activ în realizarea proiectelor de dezvoltare.

„În anul 2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a semnat contracte în valoare de 10, 2 miliarde de euro, din bani europeni, mai mult decât în ultimii 5 ani la un loc. Am atras fonduri europene de 2,27 miliarde de euro și, pentru prima dată, am cheltuit toate sumele alocate pe vechiul exercițiu bugetar și am cerut Comisiei Europene să primim sume suplimentare, de la alte linii bugetare, astfel încât România să nu piardă acești bani” a precizat vicepremierul Sorin Grindeanu.

“Avem în construcție, în prezent, 600 km de autostradă și drumuri expres. Am creat toate premizele ca în fiecare an, începând de anul acesta, să dăm în circulație minimum 100 de kilometri, iar în 2023 vor fi chiar 150-160 km, în toate regiunile țării„ a adăugat ministrul transporturilor.

Ministrul muncii și solidarității sociale, Marius-Constantin Budăi, a subliniat la rândul său rezultatele concrete obținute până acum cu banii europeni “Și la ministerul pe care-l conduc s-au cheltuit toate fondurile din exercițiul financiar anterior și am accesat, încă din toamna anului trecut, 57 de milioane de euro suplimentari din altă linie bugetară, pe care îi folosim pentru măsuri de încurajare a ocupării, mai ales pentru tineri.

În 2022, datorită acestor bani europeni, am creat în România peste 100.000 locuri de muncă noi”. La finalul intervenției sale, ministrul muncii a făcut și un apel către mediul de afaceri “Să ne dăm mâna, Ministerul Muncii, împreună cu Ministerul Educației și cu oamenii de afaceri, să vorbim pe aceeași voce, astfel încât noi să putem să livrăm pe piața muncii acele meserii de care este cu adevărat nevoie“.

Printre vorbitorii la eveniment s-au regăsit secretarul de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Bogdan Simcea, secretarul de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Bogdan Balanișcu, consilierul de stat în Guvernul României, Teodora Preoteasa, Secretarul de stat în Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, Horațiu Clepan, subsecretarul de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Răzvan Popescu, consilierul ministrului sănătății, Alexandru Rogobete și directorul adjunct în cadrul Autorității de Management din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Bogdan Dumitrescu, care au prezentat actualele oportunități de finanțare pe domenii specifice și au făcut cunoscute câteva exemple de bune practici realizate în ultima perioadă.

“Transilvania poate fi un motor și un model de creștere și dezvoltare pentru toată țara prin folosirea adecvată și eficientă a resurselor europene. Trebuie să ne asigurăm că toate zonele din România au şansa la dezvoltare iar prin această conferinţă am dorit să arătăm cum pot fi folosite activ fondurile europene pentru o dezvoltare coerentă şi sustenabilă.

În calitate de membru în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European și de inițiator al unor proiecte pilot în valoare de peste 90 de milioane de euro, obiectivul meu este ca aceste oportunități să fie disponibile și accesibile pentru un spectru cât mai larg de beneficiari. Vom repeta acest eveniment la Alba Iulia, dar vom organiza acțiuni similare şi în celelalte regiuni ale țării„ a subliniat europarlamentarul social-democrat, Victor Negrescu.

În completare, reprezentantul Băncii Europene de Investiții, Alexis Gressier, a prezentat autorităților locale cum pot primi finanțare de până la 75% din partea BEI pentru proiecte ce vizează iluminatul public, achiziția de mijloace de transport, modernizarea infrastructurii sau amenajare urbană.

La eveniment au luat parte și subprefectul județului Alba, Corneliu Mureșan, senatorul Călin Matieș, deputatul Radu Tuhuț, deputatul Dumitrița Gliga, deputatul Bogdan Trif, vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Camelia Tabără, vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Alin Țambă, președintele PSD Covasna, primarul Bogdan Barbu și președintele PSD Harghita, primarul Romeo Focșa, precum şi numeroşi aleşi judeţeni şi locali din Transilvania din toate partidele politice.

Dezbaterea a fost transmisă live pe rețelele sociale, iar cei interesați o pot viziona integral aici: bit.ly/3XqcQIq

Eurodeputatul Victor Negrescu este inițiatorul a numeroase proiecte pilot și acțiuni preparatorii care au generat, până în prezent, finanțări de peste 90 milioane de euro a unor obiective importante pentru cetățenii europeni.

La începutul acestui an, reprezentantul României în Parlamentul European a propus și negociat la nivelul instituțiilor europene amendamente prin care s-au modificat regulamentele europene, astfel încât planurile naționale de redresare și reziliență vor putea fi modificate până la data de 30 aprilie 2023. De asemenea, europarlamentarul este raportorul permanent al grupului social-democrat privind bugetul european.