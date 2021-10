Comunicat de presă| Beniamin Todosiu, deputat USR Alba: România are nevoie de un nou Guvern!

De o săptămână, România a început administrarea celei de-a treia doze de vaccin pentru prevenirea infectării și răspândirii Covid, continuând, În paralel, vaccinarea cu doza 1 sau 2, pentru cei care au ales să se vaccineze mai târziu. Din păcate, realitatea de după începerea școlii și terminarea concediilor ne arată ceea ce bănuiam deja: cei nevaccinați s-au îmbolnăvit în număr foarte mare, umplând din nou spitalele și făcând ca valul 4 de pandemie să fie chiar mai grav decât valurile 1 sau 2.

Cu o rată de vaccinare foarte slabă, sub 30%, la coada clasamentului european, România se află într-o situație foarte delicată. De data aceasta carantina națională probabil că va putea fi evitată, dar măsuri de restricție locale sau parțiale vor trebui luate pentru a proteja viețile celor care nu înțeleg că vaccinul este sigur și că le poate salva viața. De aceea, relansez un îndemn pe care l-am adresat și înainte de sărbătoarea Paștelui: dragi români, vaccinați-vă; fiți responsabili!

La fel ca și acum 6 luni, îndemnul meu se adresează deopotrivă clasei politice românești și cetățenilor de rând. Vedem în jurul nostru ce efecte dezastruoase are boala, vedem cum colegi, prieteni sau poate rude ajung pe patul de spital sau chiar ne părăsesc, regretând că nu s-au vaccinat. Vedem cum chiar și o parte a celor care urlă bezmetic prin piețe, clamând tot felul de conspirații idioate, se îmbolnăvesc și ei. De aceea, mai mult ca niciodată, este momentul să fim cu toții responsabili. Gândiți-vă că personalul medical, îndelung încercat, a ajuns la capătul puterilor, unii căzând deja răpuși de epuizare. Gândiți-vă că nu mai sunt locuri în spitale și că pacienți cu boli grave precum cancerul, diverse operații sau bolile de inimă sunt amânați de la tratament pentru că trebuie salvați cei cu Covid, care au ascultat minciunile de la televizor și nu s-au vaccinat. Dacă nici una dintre acestea nu vă impresionează, gândiți-vă atunci la propriul dumneavoastră buzunar și la efectele economice pe care răspândirea bolii le are. Noi restricții, noi ramuri economice afectate, noi resurse luate din investiții și dezvoltare și alocate pentru tratarea pacienților Covid; toate acestea vor duce la epuizarea economiei naționale, la creșterea inflației și la sărăcie. Uitați-vă în schimb la Spania, Portugalia sau Danemarca, care au vaccinat peste 70% din populație și în care viața a revenit la normal, pentru că nu mai există riscul bolii. Nu vreți să fim și noi la fel? O putem face vaccinându-ne, așa cum au făcut și ei.

Printr-un efort comun, am reușit, până acum, să păstrăm România într-o zonă sigură, fără o oprire totală a activității, iar efectele economice s-au văzut imediat: am avut creștere economică, am avut bani la buget și salariile, pensiile și compensațiile sociale s-au plătit la timp. Mai mult decât atât, am avut tot timpul disponibile vaccinuri de cea mai bună calitate, acceptate și recunoscute în toată lumea modernă și am început administrarea celei de-a treia doze, când alte state încă se chinuie să se aprovizioneze cu vaccin pentru doza 1.

Nu credeți că e păcat să ne batem joc de toate aceste rezultate? Nu credeți că e păcat să ne batem singuri joc de toate aceste efecte benefice, de munca noastră și efortul nostru comun? Trebuie să păstrăm toate rezultatele bune ale efortului nostru comun, de până acum și să le amplificăm. Nu putem face acest lucru decât printr-o abordare rațională, bazată pe prudență și responsabilitate. O creștere a numărului de îmbolnăviri ne va arunca înapoi, nu doar economic, ci și social, costurile umane și psihologice ale bolii și izolării asupra fiecărui cetățean și a societății în ansamblu, fiind o factură greu de achitat, cu rate ce se vor întinde pe ani de acum înainte.

Vaccinarea este unul dintre cele mai simple și mai puțin costisitoare lucruri pe care le putem face pentru a ne recăpăta viața dinainte de pandemie, pentru a redeschide toate sectoarele economice și sociale. De aceea, trebuie să fim responsabili și să avem mereu în minte că singura soluție pentru a depăși cu bine această pandemie este vaccinarea!

Sorin Ioan BUMB,

Senator PNL de Alba