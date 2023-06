Comunicat de presă| Alin Ignat, deputat PNL Alba: „Pensionare anticipată cu 2 ani, fără penalizare, și pentru oamenii din Ocna Mureș – realizarea cu care închei această sesiune parlamentară”

Închei această sesiune parlamentară cu rezultate concrete pentru oamenii din Alba, dar și cu proiecte cu impact la nivel național.

Doar în ultimele săptămâni am reușit să includ comunele Bistra și Sălciua, dar și orașul Ocna Mureș, în lista localităților în care cetățenii beneficiază de pensionare anticipată cu 2 ani, fără penalizare, dacă au locuit cel puțin 30 de ani în aceste localități afectate de poluarea remanentă. Amendamentele depuse împreună cu colegul meu Florin Roman au fost adoptate și vor deveni literă de lege după promulgarea de către Președintele României.

Tot în această perioadă, în care județul Alba a fost afectat serios de inundații, am avut o serie de discuții la Ministerul Muncii pentru inițierea unei Hotărâri de Guvern care să faciliteze acordarea de ajutoare de urgență, fără cerere și fără anchetă socială, familiilor și persoanelor singure care au gospodăriile afectate de inundații. Astfel, Ministerul a inițiat proiectul de HG, iar Guvernul a aprobat cadrul legal prin HG 559/2023. Am instituit acest mecanism urgent și simplificat încă din anul 2020, când eram secretar de stat în Ministerul Muncii, reușind să îl implementez și ulterior, din postura de consilier de stat al prim-ministrului. De această dată, bugetul total este de 7.000.000 de lei, iar ajutoarele pornesc de la 1500 de lei, în cazul deteriorării unor bunuri din locuință, mergând până la 10.000 de lei, în cazul locuințelor afectate în proporție de peste 75%.

Un alt obiectiv esențial în activitatea mea este pachetul de legi pentru familiile cu copii din România, pe care l-am inițiat și care include trei proiecte cu beneficii majore: majorarea indemnizației minime (de la 1495 lei la 1800 lei) și maxime (de la 8500 lei la 12000 lei) pentru creșterea copilului, prin raportarea la salariul minim pe economie, prioritate la ghișee publice și private și locuri de parcare dedicate în parcările instituțiilor publice și ale operatorilor economici pentru femeile gravide și însoțitorii copiilor cu vârsta sub 5 ani și acordarea a 4 zile pe lună de telemuncă sau muncă la domiciliu părinților cu copii sub 11 ani. Ultimul proiect a fost aprobat astăzi de Camera Deputaților și devine lege după promulgare, iar primele două au trecut de Senat și am convingerea că vor fi adoptate de Cameră în septembrie. E un șir de proiecte care vin în sprijinul familiilor din România, după ce, în urmă cu trei luni, am dublat concediul de acomodare plătit, de la un an la doi ani, pentru persoanele care decid să adopte un copil, reușind să conving Ministerul și AJPIS-urile să aplice legea și părinților aflați în plata concediului de un an, pe legea veche.

Trecând prin reforma pensiilor speciale, eliminarea pensiilor parlamentarilor și interzicerea cumulului pensiei cu salariul, obiective îndeplinite prin voturile date săptămâna aceasta, în Camera Deputaților și Senat, am lucrat deja și la o serie de proiecte pe care le voi depune la începutul sesiunii din septembrie, în echipă cu colegii mei parlamentari liberali de Alba. Ele privesc: creșterea perioadei de valabilitate a permisului de ședere în scop de muncă, pentru lucrătorii străini non UE, de la 1 an la 2 ani, reducerea numărului de documente pe care angajatorii le depun pentru obținerea avizului de muncă al acestor lucrători, de la 17 la cel mult 10, instituirea unor mecanisme de descurajare a obținerii/acordării concediilor medicale fictive, sprijin pentru persoanele care au lucrat mai puțin de 15 ani și ajung la vârsta standard de pensionare.

În fine, voi continua munca și pentru eliminarea suprataxării contractelor part-time și pentru asimilarea în condiții speciale a perioadei lucrate în grupa a II-a, înainte de 2001, pentru unitățile de producție ale minelor de minereuri, proiecte trecute de Senat și ajunse în dezbaterea Camerei Deputaților.

Așa înțeleg să reprezint Alba la muncă, în Parlament. Întotdeauna cu seriozitate, cu decență și cu rezultate.

Avem treabă de făcut.

Alin Ignat, deputat PNL de Alba