Comunicat de presă | A început forfota campaniei electorale. NU vă lăsați păcăliți de politicienii care nu au livrat ce au promis!

A început forfota campaniei electorale. NU vă lăsați păcăliți de politicienii care nu au livrat ce au promis!

Am intrat in perioada de precampanie electorală. Tineti-va bine! Cei care au avut la dispoziție 4 sau 8 ani sa arate ca au facut ceva pentru comunitatea care i-a ales, s-au trezit disperați ca mai au trei luni de mandat și nu prea au cu ce se mandri. Dupa ce se sterg la ochi de urdori, realizează ca ceea ce au făcut pentru cetateni este prea puțin.

Au făcut in schimb mai mult pentru ei, pentru gasca lor de partid, și pentru grupurile lor de interese.

Ce credeti ca fac politrucii nostri? O sa va “aburească” cu tot felul de povesti: ca nu s-a putut face mai mult, ca nu a depins de ei, ca alții au fost de vina… Tipic politicienilor mărunți! De astazi o sa fiti bombardati in mediul on-line, in cutiile postale, peste tot, cu marile lor „realizari viitoare” O sa va pupe când va întâlnesc pe strada, devin dintr-o data empatici, prietenoși si va invita pe la chefurile de partid pe banii publici. Mai mult, o sa auziți cum dau ordine sa înceapă lucrări noi (care nu se vor termina niciodată), o sa vedeti tăieri de panglica la lucrari care s-au terminat in urma cu 2 ani, o sa vopsească garduri, o sa zugraveasca poduri, o sa arunce cu bani publici in stanga si in dreapta, o sa facă lucruri nemaipomenite in aceste trei luni, in speranta ca o sa va amageasca din nou pentru a mai prinde un mandat.

Toata aceasta agitație nu este pentru voi dragi cetateni ci pentru ei, pentru ca ei nu vor sa se despartă de putere, de bani, si de interesele partidului.

Următoarele trei luni veți fi din nou asaltați cu “gogoși”. Nu cumpărați gogoșile lor umflate. Degeaba vor încerca ei sa “îngrașe porcul” in ajunul campaniei electorale, sperand sa mai sucească mințile celor care încă mai stau in cumpăna. Nu vor reusi! Eu sper ca de data asta cetatenii vor invinge.

Va rog mult, fiți înțelepți! Dacă in 8 ani un primar si echipa executiva, nu au reușit sa dovedească ca pot sa se țină de cuvânt și ca pot aduce plusvaloare intr-o localitate, nu vor reusi nici peste 12 si nici peste 20 ani. Haideti sa nu mai pierdem timpul nostru pretios cu oameni care nu merita timpul nostru. Daca ati incercat, si ati vazut ca nu merge, democratia va da posibilitatea de a face o schimbare.

Schimbarea este benefică pentru democrație, și va aduce un suflu nou in comunitate! Poate și o viața mai buna!

Așadar, nu va lăsați pacăliți in următoarele trei luni de politicienii care au promis o administratie de nota 10 (zece) dar ei au livrat o administratie de nota 4 (patru).

Arate-le ca nu sunt niste mici dumnezei si ca tu cetateanule, poti sa-i lasi repetenti!

Ciprian Bogdan

Consilier local al Municipiului Aiud, judetul Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI