Comunicat de presă – 22 iunie 2026: Finalizarea proiectului „SMART LAB LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ” cod F-PNRR-SmartLabs-2023-1263
22 Iunie 2026
Comunicat de presă
Beneficiarul LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ anunță finalizarea proiectului „SMART LAB LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ” cod F-PNRR-SmartLabs-2023-1263 finanțat prin proiectul de reformă Planul Național de Redresare și reziliență, „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
OBIECTUL PROIECTULUI este finanțarea LICEULUI TEHNOLOGIC SEBEȘ
prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în cadrul apelului ”Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”, prin PNRR\ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație\ Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.
Scopul finanțării este înființarea unei săli de curs, de tip STIAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică) pentru a oferi oportunități de învățare prin experiență, astfel încât elevii, sub îndrumarea cadrelor didactice din toate ariile curriculare, să devină utilizatori independenți care pot dobândi competențe digitale avansate pentru a îmbrățișa oportunitățile oferite de noile tehnologii și meseriile viitorului.
Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 351.209,46 lei.
Proiectul a început la data de 21.06.2023 urmând a se finaliza la data de 30.06.2026
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