Comunicat al deputatului PSD, Ioan Dîrzu: Toți trebuie să punem umărul pentru a crea din învățământul românesc un motor care să însuflețească întreaga țară

Educația este piatra de temelie a unei națiuni puternice. Elevii sunt comoara cea mai de preț pentru România de mâine

Educația este piatra de temelie a unei națiuni puternice. Toți trebuie să punem umărul pentru a crea din învățământul românesc un motor care să însuflețească întreaga țară.

Le urez tuturor elevilor din județul Alba și din România un început de an școlar în care să fie plini de energie, optimism și putere de a învăța lucruri noi. Îmi doresc pentru ei ceea ce mi-am dorit și pentru copiii mei, o școală aproape de nevoile elevilor și centrată pe elev.

Suntem datori să încercăm în fiecare zi să facem din școala românească un loc mai primitor, mai non-formal, unde elevul să vină cu drag, nu cu frică. Suntem datori să înțelegem noua lume în care trăim și să apropiem relația elev-profesor, să o redefinim în termeni de încredere, respect reciproc și compasiune.

Îmi doresc pentru toți elevii din România un învățământ social, care să le rezolve problemele cu care aceștia vin din familie, nu să le creeze altele noi.

Îmi doresc ca școala românească să nu mai lase niciun elev în urmă, să găsim locul fiecăruia în societate, nu să-l marginalizăm, Îmi doresc ca examenele naționale să nu mai fie mijloc de segregare pe categorii sociale, ci mijloace de orientare în cariera elevului.

Cel mai important, îmi doresc ca elevii să învețe într-un mediu modern, curat, plăcut șederii zilnice. În acest sens, ne putem mândri că în guvernarea PSD am construit 90 de creșe și grădinițe și 115 școli și licee în doar 3 ani. Am crescut costul standard per elev cu 18% și am implementat manualele digitale în mai multe școli. Deci se poate.

Deopotrivă am apreciat mereu că performanța nu poate să existe fără bani. Profesorii trebuie să fie plătiți la fel ca medicii în România iar de asta PSD s-a ocupat cu succes. În acest an școlar, de la 1 ianuarie 2020, salariile profesorilor se majorează cu a doua tranșă de 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018.

La început de an școlar, un gând se îndreaptă și către administrațiile locale și le cer încă o dată să-și ia în serios rolul lor în educație, în special în ceea ce privește finanțarea complementară. Le cer în special primarilor și consiliilor locale din județul Alba să arate respect pentru elevi și să le mărească bursele.

Dacă Guvernul a putut să facă atâta pentru educație în doar 3 ani, cred că pot și ”mai marile” administrații locale.

Ca deputat de Alba, rămân deschis cererilor adresate de elevi, cadre didactice și părinți cu privire la îmbunătățirea legislației din domeniul educației și îi invit să-mi scrie, pentru orice problemă legată de atribuțiile Parlamentului României, la adresa ioan.dirzu@cdep.ro.

Ioan Dîrzu

Deputat PSD de Alba