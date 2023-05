Comuna Livezile, la turneul final al Cupei Satelor, la Baia de Aramă! Horațiu Han: „Am ajuns pe harta fotbalului românesc”

Vineri, 12 mai, la Baia de Fier, în județul Gorj, va începe turneul final al Cupei Satelor, ediția 2023. Echipele care s-au calificat la turneul final sunt: Băneasa (Giurgiu), Bucșani (Dâmbovița), Cumpăna (Constanța), Ruginoasa (Iași), Dumbrăvița (Timiș), Livezile (Alba), Mârșani (Dolj) și Maieru (Bistrița-Năsăud).

Echipa din Alba, calificată fără a primi gol în 11 partide, turneul județean și cel zonal, reprezentanta uneui comune cu o populație de doar 1100 de locuitori, va avea și suporterii alături.

Cele 8 echipe vor fi repartizate în două grupe, tragerea la sorți urmând a avea loc în această seară, iar vineri, de la ora 10.00, vor începe meciurile. Acestea vor continua și sâmbătă, iar finala competiției se va desfășura duminică, 14 aprilie, de la ora 11.30, fiind precedată de finala mică.

Campioanele precedentelor două ediții încheiate, Ruginoasa (2019) și Dumbrăvița (2022), au ocazia de a recuceri trofeul, ambele fiind calificate la turneul final. Edițiile 2020 și 2021 nu s-au finalizat din cauza pandemiei Covid-19.

Dintr-o comună micuță, de doar 1100 de locuitori, copiii din Livezile au reușit performanța de a se califica la turneul final al Cupei Satelor. Antrenorul lor, Horațiu Han, ne-a povestit despre cum e viața în echipa din județul Alba, cum e să lucreze cu micuții fotbaliști și cum se simt acum, după ce au reușit să obțină calificarea.

Comuna Livezile și-a asigurat locul în etapa finală după ce a participat la faza zonei 5, desfășurată la Bungard, județul Sibiu, unde a întâlnit echipele din UAT Feldioara (Brașov), UAT Șelimbăr (Sibiu), UAT Remetea (Harghita) și UAT Sâncraiu de Mureș (Mureș).

Ce v-a determinat să înscrieți echipa la Cupa Satelor?

„Noi la nivel comunal am avut o echipă în liga a cincea și din cauza faptului că mulți de la mine din comună nu mai jucau aici și jucau în Aiud (noi suntem foarte aproape de municipiul Aiud) am renunțat să mai susțin echipa aceea, tocmai în ideea că din comună mai erau doar 2 jucători. Atunci când s-a ivit oportunitatea aceasta de a participa la Cupa Satelor, împreună cu un prieten care are un copil ce joacă la Academia de Fotbal Optimum Alba Iulia de la mine din reședința de comună Livezile, am zis că hai să încercăm să închegăm o echipă de pe întreaga vale a Aiudului.

Mai sunt și jucători care sunt din Aiud, cu bunici la noi în comună, și am reușit să strângem ușor ușor un număr de 16: jumătate din echipă sunt localnici, iar ceilalți sunt din municipiul Aiud și municipiile învecinate, dar am respectat regulamentele – flotanți la bunici pe casa bunicilor sau a părinților. Așa am reușit să facem o echipă destul de valoroasă și omogenă, drept urmare se văd și rezultatele – atât în faza județeană, cât și în faza zonală. Suntem, cred, singura echipă fără gol primit și suntem, cred, cea mai mică comună – doar 1.100 de locuitori și participăm la un nivel așa. E o bucurie de nedescris aici la noi datorită acestor rezultate și ce pot să spun? A fost așa un vis de-al meu să ajung așa departe.”

Cum i-ați descrie pe jucătorii echipei dumneavoastră?

Sunt niște copiii foarte serioși, atât ei cât și părinții lor care sunt implicați în acest fenomen fotbalistic. Joacă mulți dintre ei la echipe de club: la Optimum Alba Iulia, Viitorul Aiud, Juniorul Aiud. A fost și pentru ei o mare bucurie de a participa, pentru că nu au legătură cu competițiile organizate de Asociația Județeană de Fotbal Alba și asta a implicat de la început că noi nu avem legătură cu orgoliile existente în zonă și noi reprezentăm doar comuna. Sunt două lucruri distincte: competițiile județene și aceasta, Cupa Satelor. Asta am încercat să le implementez.

Copii au răspuns, atât ei cât și părinții, destul de bine. De aia am și pregătit un buget, zic eu, consistent. Acum nu mă așteptam să ajungem atât de departe. Le-am luat și treninguri și echipamente și mingi, le-am oferit toate condițiile. Eu am jucat fotbal și pentru mine această Cupa Satelor a reprezentat vârful. Multă apă va mai curge pe Mureș și așa mai departe, până când o echipă din Alba va ajunge acolo unde am ajuns noi. Cred, și am dori să ne depășească, cineva recordul, dar am avut și norocul acestei generații. Suntem cu toții extrem de fericiți și mergem încrezători la Baia de Fier, în Gorj. Sperăm să nu ne facem de râs și să reprezentăm cu cinste micuța noastră comună.

O să aveți parte de galerie la Baia de Fier?

Exact cum am avut parte de galerie și la faza zonală! Și când am avut echipa din Liga a cincea am ținut foarte mult la capitolul ăsta pentru că fotbalul fără suporteri nu e chiar ce dorim noi. Am avut galerie și la faza din județ. La toate cele trei faze, de fapt. La faza regională am avut parte de peste 30 de susținători, care nu stau doar în tribună, la bronzat. Au cântat, au pus suflet și toată lumea a rămas uimită. Acesta e respectul și implicarea familiilor. Bunici, părinți, toată lumea își lasă acum lucrurile și plecăm cu toții de joia tocmai în ideea de a fi alături de acești copiii minunați pe care îi avem.

Cum ați sărbătorit calificarea în finală?

Calificarea în finală am sărbătorit-o în Aiud, în locul nostru. Ne-am cinstit și noi și copiii. A fost pentru noi o mare, mare bucurie. Mare sărbătoare a fost.

Cum credeți că ajută Cupa Satelor la dezvoltarea fotbalului grassroots?

Vă felicit atât la nivel de federație, cât și la nivel de coordonare al Asociației Județene de Fotbal, toți care au clădit acest proiect minunat. Este o oportunitate pentru mulți care au ajuns aici, iar la Baia de Fier vor fi diferiți observatori și cred că o să fie un pas important pentru fiecare copil.

Care e cel mai mare câștig cu care pleacă copiii după Cupa Satelor?

Da, copiii sunt foarte încrezători și foarte bucuroși. Și ei realizează această performanță unică și greu egalabilă. Nu zic doar de comuna mea, ci zic de tot județul Alba.

Care sunt asteptarile?

Noi suntem destul de încrezători. Venim determinați și primul nostru obiectiv e să facem față la această fază finală. Nu pot spune mai multe. Visam cu ochii deschiși la această calificare, v-am spus, ne da o mare încredere și speranță că o să ne întoarcem în Valea Aiudului cu un loc destul de mulțumitor pentru noi. Nu o să zicem că o să ne clasăm sus. Noi glumim, ne gândim, dar cel mai mult ne dorim să facem față. Acolo vin cele mai bune 8 comune din toata tara. Au echipe bune și mari. Pentru noi faptul că am pus comuna Livezile pe harta fotbalului românesc reprezintă cea mai mare mândrie.

