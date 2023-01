Colaborare CSM Unirea Alba Iulia și multipla campioană “U”-Olimpia Cluj, pentru fotbal feminin | Meciuri de Champions League pe “Cetate”!

CSM Unirea Alba Iulia, divizionara terță din Cetatea Marii Uniri a demarat pregătirile, pe “Cetate” fiind prima ședință de pregătire a anului, antrenament prefațat de o conferință de presă în cadrul căreia oficialii “alb-negri” și-au expus planurile pentru primăvară, obiectivul fixat fiind accederea în play-off.

“Ne propunem calificarea între primele 4 echipe, acesta obiectivul. Sper să fim mai buni decât în prima parte a campionatului, am și făcut transferuri în acest sens”, a concluzionat Radu Urcan, directorul CSM Unirea Alba Iulia.

Bugetul echipei de fotbal în acest campionat este de un milion de lei, iar Mihai Dăscălescu, președintele secției de fotbal, susține că în această perioadă, până în luna februarie, vor fi achitate (urmând să vină o nouă tranșă din China, în contul transferului lui Nicolae Stanciu), cu prioritate către fotbaliști, și restanțele rămase din campionatul trecut de la AFC Unirea 1924 Alba Iulia (în intersezon cei implicați au acceptat o amânare cu 6 luni)

*5 achiziții rezolvate, jucători din Spania și Germania în probe

Pe lângă I. Grozav (Metalurgistul Cugir), E. Codrea (care a semnat prelungirea contractului cu Unirea, deși a avut o ofertă de la prim-diviizonara UTA Arad, de care aparține până la vară) și P. Codrea (împrumutat de la ACB Ineu), uniriștii au mai anunțat încă două achiziții, prin intermediul lui Dan Iordăchescu, noul responsabil cu comunicarea la CSM Unirea.

Este vorba despre atacantul Mihai Manole (21 de ani, Victoria Dăești) și portarul nigerian Josep Onyedikachi Kelachukwu (19 ani, care va ajunge sâmbătă), iar momentan aducerea lui Al. Giurgiu (CS Ocna Mureș) este blocată. De asemenea, vor fi testați în perioada următoare doi jucători din Spania, un mijlocaș și un atacant, Joaquin Bordonado și Samuel Mandang, doi frați Borcea, Robert (23 de ani, mijocaș defensiv, ultima dată la Zimbrul Chișinău, ex-Victoria Dăești și ligile inferioare din Germania) și Bogdan (Under 19, mijlocaș, SW Essen Under 19), dar și apărătorul Darius Vasilescu (20 de ani, fost internațional Under 19, Voința Lupac, fost la Astra Giurgiu).

Au plecat Răzvan Ivan (a solicitat încheierea colaborării, a venit în vară), dar și tinerii N. Itu și An. Moldovan, care vor fi împrumutați pentru a evoluat mai mult, pe lângă mai vechile despărțiri Cîrloanță și Epure.

Un cantonament centralizat timp de 3 săptămâni la Zlatna, începând din 20 ianuarie, plus cele 6 amicalele, toate în deplasare, cu GT Sport Alba Iulia (15 februarie), CSM Deva (18 februarie), Viitorul Sântimbru (22 februarie), Viitorul Vama Seacă (25 februarie), Inter Sibiu (1 martie) și Șoimul Băița (4 martie), reprezintă, în linii mari, perioada de pregătire a grupării albaiuliene în această iarnă.

“Sperăm ca după perioada de pregătire, cantonamentul centralizat fiind extrem de important, să ne atingem obiectivul, repectiv calificarea în play-off, Este mare diferență, comparativ cu 2021, acum un an ne scăldam în subsolul clasamentului fără drepturi financiare, acum, după preluarea echipei de către autorități ,suntem cu totul la zi, cu condiții la dispoziție, pentru a crea o echipă competitivă și a o duce în primele 4”, a spus antrenorul Marcel Rusu