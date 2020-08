Cofondatorul Transilvania Nuts, Levente Bara: „E un business care va ajunge la 25 de milioane euro în următorii 3-4 ani”

Cofondatorul Transilvania Nuts, Lebente Bara, a afirmat că acest business va crește considerabil în anii ce urmează, astfel va ajunge în maxim patru ani la cifra de afaceri de 25 de milioane de euro. Acesta este deținătorul unei fabrici de condimente din Indonezia și a mai multor proprietăți imobiliare în Statele Unite ale Americii și România.

„Sunt investitor în Transilvania Nuts, e un business care va ajunge la 25 milioane euro în următorii 3-4 ani. Avem o fabrică nouă, am inaugurat-o în octombrie 2019, iar afacerile vor ajunge la 13 milioane de euro anul acesta“, spune Levente Bara, coproprietarul Transilvania Nuts, în cadrul emisiunii ZF 15 minute cu un antreprenor: Cum facem ca economia să funcţioneze în continuare?, un proiect ZF şi First Bank.

Transilvania Nuts este o companie care se ocupă cu procesarea de miez de nucă şi este controlat de Levente Bara şi Alexandru Chiric. Anul trecut firma a deschis o nouă fabrică în localitatea Ciugud din judeţul Alba, unde realizează nucă bio, batoane pe bază de fructe cu miez de nucă sau ulei de nucă, după o investiţie de 4,2 milioane de euro din fonduri proprii şi europene.

Omul de afaceri Levente Bara, cunoscut în special pentru că a dezvoltat de la zero şi apoi a vândut producătorul de ingrediente pentru industria alimentară şi de condimente Supremia, a rămas implicat în domeniu, el deţinând în continuare o fabrică în Indonezia şi operând distribuţia bunurilor realizate de aceasta în mod direct în Europa şi SUA.

„Am dezvoltat fabrica din Indonezia, am investit peste 7 milioane de dolari în utilaje în această ţară, apoi am înfiinţat biroul de vânzări în SUA. În prezent, acoperim SUA cu distribuţia proprie. Astăzi, 58% din producţia de condimente din Indonezia se vinde prin compania noastră din SUA, avem o companie din Germania care distribuie pe partea de Europa. Vindem de 2 milioane de dolari în Europa dar vrem să creştem. Vrem să ajungem la 80% din piaţa de condimente, ne-am propus să controlăm piaţa.“ Anul acesta antreprenorul a vrut să deschidă o companie în Japonia, dar din cauza pandemiei a amânat acest proiect.

Fabrica de condimente Natural Java Spice din Indonezia a fost deschisă în 2013, ca furnizor de materie primă pen­tru Supremia, ea realizând doar condimente şi doar de origine Indonezia. Unitatea de producţie e amplasată, după cum îi spune şi numele, pe insula Java.

În anul 2017 antreprenorul Levente Bara anunţa că a ajuns la o înţelegere cu grupul francez Solina pentru vânzarea producătorului de ingrediente pentru industria alimentară şi de condimente Supremia Grup. Exitul survenea la 16 ani după ce el a fondat businessul. Valoarea tranzacţiei a fost estimată la 30-40 de milioane de euro atunci.

Levente Bara a înfiinţat grupul Supremia la începutul anilor 2000, iar la momentul vânzării compania pe care a clădit-o avea în portofoliul condimente şi ingrediente alimentare, printre care mixuri, arome, membrane sau stabilizatori alimentari, pe care le producea la Alba Iulia. Omul de afaceri deţine şi businessuri în zona de imobiliare atât în România, cât şi în SUA.

„În ultimii ani am investit în imobiliare, am creat un portofoliu în imobiliare în SUA şi România. Am un portofoliu evaluat undeva la 25 de milioane de euro, este un business pe care îl voi duce la 100 de milioane de euro“, spune Levente Bara.

Omul de afaceri este cel mai mare investitor român din Indonezia şi el spune că sunt foarte puţini antreprenori români care să investească acolo. Indonezia are printre cele mai mari resurse naturale în ceea ce priveşte condimentele. Indonezia este pe primul loc în ceea ce priveşte producţia de scorţişoară şi nucşoară şi pe locul trei la producţia de piper, spune Levente Bara.

