Codul rutier 2022: Cât de murdar trebuie sa fie geamul maşinii ca să primeşti o amendă de 1.160 de lei...

Gabriel Pleșa despre bugetul anului 2022 pentru Municipiul Alba Iulia: „Avem excedent și mă bucur că banii pentru investiții sunt mai mulți”

Gabriel Pleșa, primarul Municipiului Alba Iulia, în cadrul unei emisiuni la Radio Unirea FM, a discutat privind noul buget pentru anul 2022, dar și despre vechiul buget al Primăriei.

„Avem excedent bugetar și mă bucur foarte mult că banii pentru investiții sunt mai mulți, tocmai de aceea vom porni noi șantiere, ca să spun așa, noi lucrări care au fost dorite și sunt dorite de mulți ani de zile de către albaiulieni.

Am reușit, pe partea de investiții, să duc bani și pentru documentații, pentru că este o perioadă în care trebuie să ai documentații, studii de fezabilitate, studii DALI, pentru a putea aplica pentru finanțările care vor veni în acest an și aici aș zice că vor fi provocări mari pentru că așa cum știm, și am fost chiar prezent la lansarea proiectelor pe mediu, din PNRR, care este componenta cea mai mare, peste 50%, am fost prezent la discuțiile cu ministrul Mediului, domnul Tanczos Barna, împreună cu colegii din Asociația Municipiilor din România.

Sunt proiecte cu calendare clare, care, 60-70% se vor lansa ca finanțare și până la jumătatea anului și atunci trebuie să ai aceste documentații pregătite, tocmai de aceea am dus bani și vom încerca să atacăm toate finanțările nerambursabile sau rambursabile în condiții foarte avantajoase.

Totodată va începe și componenta pe digitalizare, o altă componentă importantă a PNRR-ului, la fel, imediat după votarea bugetului vom face un studiu de fezabilitate pentru nevoile de digitalizare a primăriei, în așa fel încât să avem un plan integrat de conectare a tuturor soft-urilor de la diverse servicii și a ajunge la ceea ce ne dorim, la un sistem integrat digital cu toate serviciile pentru a scurta drumul oamenilor de la un birou la altul.

Să nu uităm că ghidurile pe cea mai importantă finanțare pentru noi, administrațiile locale, Planul Operațional Regional se vor scrie și se vor da publicității până în luna mai-iunie, zicem noi, și așa ne spun și colegii de la ADR Centru, iar aici sunt lucruri unde trebuie să depunem proiecte pe absolut tot ce putem să finanțăm pe noul exercițiu financiar.

O să începem, în sfârșit, după cinci ani de la achiziție și după trei ani, aproape patru ani de la achiziționarea și executarea proiectului tehnic, o să începem în sfârșit construcția, renovarea și darea în folosință a Casei Muzeu Camil Velican. A trebuit, din păcate, să refacem studiul de fezabilitatea și proiectul tehnic, să îl refacem. E o dorință veche de-a mea, am găsit finanțarea în sfârșit și, din păcate, a trebuit să reactulizăm proiectul tehnic și, din nefericire, aproape un milion de lei este în plus dar, asta este, mergem cu finanțarea până la capăt”, a transmis primarul Municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Despre proiectele vechiului exercițiu bugetar

Pe vechiul exercițiu, sigur, avem cele două proiecte de mobilitate urbană, avem cele două proiecte de iluminat public inteligent și avem centrul acela multifuncțional, din Lumea Nouă, deci aceastea sunt proiecte cu obiective mari, sunt zeci de milioane de euro, care trebuie absorbiți până în 31 decembrie 2023″, a declarat primarul Gabriel Pleșa.