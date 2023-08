CJ Alba cumpără panouri de semnalizare a obiectivelor turistice: Lista locurilor unde vor fi amplasate

Rețea de distribuție a gazelor naturale în comuna Daia Română: Primăria solicită avizul de mediu

Primăria comunei Daia Română a solicitat emiterea acordului de mediu de către APM Alba pentru proiectul „înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Daia Română, județul Alba”. Valoarea investiției este de 33.683.602.55 lei, fără TVA.

Alimentarea cu gaze naturale a comunei Daia Română, județul Alba se va realiza din Stația de reglare – măsurare predare (SRMP) proiectata din zona Limba.

Pentru alimentarea cu gaze a viitorilor abonați se va proiecta o rețea de distribuție gaze naturale de presiune medie care va fi amplasata pe străzile si drumurile localităților DAIA- ROMÂNĂ, județul Alba.

Acolo unde situația din teren o va permite, conductele se vor interconecta, formându-se bucle, care vor contribui la o repartizare mai buna a presiunii si implicit a debitelor. Lungimea rețelei de distribuție va fi de aprox. 37802 ml.

Adâncimea de îngropare a conductei din PE va fi de 0,9 m fata de nivelul solului iar in zona de subtraversare a drumurilor distanta intre suprafața carosabila si generatoarea superioara a tubului de protecție va fi de minim 1,5 m. Traversările de drum se vor executa in tub de protecție din OL. De asemenea intersecțiile cu utilitățile existente se vor executa in tub de protecție.