Cîțu pe urmele lui Dragnea? Plângere penală la DNA pe numele Premierului României. Acuzație de instigare la abuz în serviciu

Avocatul a precizat că plângerea penală îl vizează şi pe premierul Florin Cîţu, pentru instigare la abuz în serviciu, deoarece acesta este singurul care a profitat de pe urma acelui document. „Prin raportare la documentul care a devenit viral, rezultă destul de clar că singurul căruia îi profită conţinutul acestui document este prim-ministrul României, domnul Florin Cîţu”, a indicat el.

”În măsura în care ancheta penală va dovedi că angajarea în sine a avut ca scop tocmai folosirea resurselor Guvernului pentru a-şi asigura o persoană care să-i facă campanie politică, vorbim de un abuz în serviciu şi pentru premier”, a mai declarat Toni Decean.

Pe de altă parte, avocatul a explicat că există asemănări, dar şi diferenţe între acest caz şi cel al fostului preşedinte al PSD Liviu Dragnea, condamnat pentru angajarea a două consiliere de la DGASPC Teleorman la sediul partidului.

„Există nişte diferenţe substanţiale, care ar consta în faptul că, din ceea ce ştiu eu, în cazul Dragnea cele două angajate nu au prestat deloc muncă la Direcţia Copilului, unde erau angajate, au semnat în fals pontaje şi alte documentele şi de fapt s-au aflat la sediul PSD. În cazul de faţă, doamna consilier de stat era la sediul Guvernului şi ea a lucrat efectiv acolo. O asemănare ar fi că, în ambele cazuri, vorbim de un angajat al statului, un funcţionar public, care se implică într-o luptă politică”, a spus avocatul.

La rândul său, un reprezentant al Comunităţii Declic a declarat că este trist faptul că procurorii nu s-au sesizat în acest caz şi trebuie ca acest lucru să îl facă cetăţenii.

„Ne-am fi aşteptat ca procurorii DNA să se sesizeze. Când am văzut că nu o fac, atunci ne-am consultat cu avocaţii noştri şi am decis să mergem mai departe. Mi se pare trist că, într-o ţară în care atât de mulţi am luptat pentru o justiţie independentă, încă trebuie să facem noi, cetăţenii, astfel de sesizări, mai ales când este vorba de înalţi demnitari ai statului”, a declarat reprezentantul Declic.

Mioara Costin a fost eliberată săptămâna trecută, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului.

Plecarea acesteia vine după ce în presă a apărut un „document” cu antetul Guvernului, unde apare şi semnătura Mioarei Costin, şi care s-ar referi la strategia premierului în campania pentru alegerile interne din PNL.

Chestionat pe această temă, într-o conferinţă de presă, premierul Florin Cîţu a explicat: „Eu, din funcţia de premier, pot să comentez doar pe documente oficiale. (…) Niciodată un astfel de document nu a fost înregistrat sau mi-a fost mie prezentat în niciun moment”.

„Despre documente care apar în presă sau hârtii, că nu ştiu dacă sunt documente, fiţuici sau documente editabile care apar în presă, nu pot să comentez. Eu pot să comentez doar pe documente oficiale. (…) Documente oficiale, din punctul meu de vedere, înseamnă documente înregistrate, documente care au trecut printr-o anumită procedură”, a spus atunci Cîţu.