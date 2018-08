Circa 25 de artiști din țară și străinătate, la Tabăra Internațională de Artă „Inocenţiu Micu Klein” Blaj

În perioada 1-15 august 2018, la Blaj se desfășoară a XXII-a ediție a Taberei Internaţionale de Artă „Inocenţiu Micu Klein” Blaj, organizată în mod tradițional de Primăria Blaj, care în acest an beneficiază și de sprijinul companiei Jidvei.

La ediția din acest an participă aproximativ 25 de artişti din ţară şi din străinătate, o parte dintre lucrările realizate de aceștia în timpul taberei urmând a fi donate secţiei de artă contemporană din cadrul Muzeului de Istorie „Augustin Bunea” Blaj. Pentru prima dată în istoria taberei, vernisajul expoziției cu lucrările ediției curente nu se va desfășura la Blaj, ci va fi găzduit de castelul Bethlen-Haller de la Cetatea de Baltă.

Festivitatea de deschidere a Taberei Internaţionale de Artă „Inocenţiu Micu Klein” Blaj, desfășurată la Primăria Blaj, a început cu un moment de reculegere în memoria profesoarei Silvia Pop, şefa Despărţământului „Timotei Cipariu” Blaj al Asociaţiunii Culturale ASTRA, o prezență activă la toate edițiile de până acum, care a plecat dintre noi în urmă două săptămâni.

Directorul şi iniţiatorul Taberei Internaţionale de Artă „Inocenţiu Micu Klein” Blaj, pictorul Horea Cucerzan, ne oferă mai multe amănunte legate de ediţia din acest an: „La fiecare ediție au fost prezenți 25-30 de artiști, din țară și din străinătate. Împreună realizăm un lucru extraordinar, repectiv punem bazele unui Muzeu de Artă Contemporană la Blaj, dotat cu lucrări din toate genurile posibile: pictură, sculptură, grafică, artă multimedia, etc. Chiar vorbeam cu doamna viceprimar Livia Mureșan, înainte de deschiderea taberei, despre intenția noastră de a pregăti și un album de artă în acest an, în care să fie inserați toți artiștii care au trecut, până acum, prin Tabăra Internaţională de Artă, inclusiv cei care sunt prezenți în acest an.”

Din partea organizatorilor a luat cuvântul viceprimarul municipiului Blaj, Livia Mureșan, care a vorbit și despre marea noutate propusă la ediția din acest an: „Este o ediție mai amplă și ne-am dorit acest lucru, pentru că o colaborare mai amplă între Primăria Municipiului Blaj și compania Jidvei, un partener tradițional al proiectelor noastre, este un lucru important, care ne ajută să ne dezvoltăm, atât noi, ca tabără, cât și artiștii participanți. Consider că această extindere a taberei este un lucru excepțional, deoarece toate edițiile de până acum s-au desfășurat doar în Blaj, iar acum extinderea taberei va fi benefică pentru pictorii și sculptorii participanți, deoarece acum au alte perspective, alte peisaje, își pot desfășura activitatea într-un spațiu nou, cu totul deosebit, care are legătură și cu preocupările speciale și tradiționale din zona Târnavei Mici.”

În cele două săptămâni, artiștii prezenți vor avea parte de un program diversificat. Astfel, timp de trei zile, ei se vor afla în zona Jidvei, acolo unde vor avea ocazia să picteze sau să sculpteze, o altă zi fiind rezervată unei excursii la Cluj Napoca.

În fiecare an, artiştii participanţi, care au cazare şi masă asigurată de municipalitate, donează secţiei de artă contemporană din cadrul Muzeului de Istorie „Augustin Bunea” Blaj câte două lucrări. Până acum s-au adunat peste 800 de opere de artă, care reprezintă rezultatul direct al organizării acestei tabere de la înfiinţare şi până în prezent.

