Cine va administra testele Covid pentru elevi. Arafat: „Trebuie să se facă de către personalul şcolii”

Certificatul verde, la un pas de votul final în Parlament: Părerile oamenilor sunt împărțite

Certificatul Covid-19 va ajunge la votul final în Parlament săptămâna viitoare și va deveni obligatoriu la locul de muncă, indiferent de numărul de angajați. Legea care reglementează obligativitatea certificatului va intra la vot, în Camera Deputaților, spun surse din PSD și are toate șansele să treacă, potrivit Realitatea PLUS. Asta după ce a fost respinsă la Senat. Domenii întregi ar putea fi afectate de această decizie.

Certificatul verde COVID este obligatoriu deja în țara noastră pentru accesul în instituțiile publice, mall-uri sau restaurante. Dacă legea va fi adoptată, atunci românii vor fi nevoiți să prezinte documentul în momentul în care ajung la serviciu. În caz contrar, pot fi sancționați sau chiar dați afară.

Doar 36% dintre romani sunt imunizati in acest moment. Dacă legea privind certificatul COVID merge spre promulgare, atunci mai bine de jumatate dintre angajați ar risca să-și piarda locul de muncă, transmite Realitatea PLUS.

Părerile oamenilor sunt împărțite. În timp ce unii spun că această măsură trebuia impusă deja, alții susțin că li se încalcă drepturile.

„Sunt o gramada de oameni care nu se pot vaccina si trebuie sa aiba un loc de munca. Sunt o gramada de oameni care inca nu sunt destul de informati. Ce sa faca oamenii aia? Sa nu mai aiba salariu, sa nu mai poata sa isi intretina familia?!”, se întreabă un tânăr în legătură cu impunerea certificatului COVID la locul de muncă.

„Nu cred e ceva normal, ar trebui sa existe. Pentru că am evita multe probleme. Trebuiau luate masuri mai devreme si nu s-ar fi ajuns aici”, a declarat o femeie care lucrează în domeniul medical.

Un alt bărbat declară că este „de acord cu vaccinul, nu sunt de acord cu obligativitatea”.

Un tânăr susține că obligativitatea certificatului COVID „i-ar afecta pe multi. Sunt foarte mulți care nu vor putea supravietui. Mi se pare un abuz. Daca omul nu vrea sa se vaccineze, nu poti sa il obligi. Eu m-am vaccinat pentru ca e vorba de sanatatea mea, unul nevaccinat poate ajunge la ATI și unul vaccinat face o forma mai usoara”.

Experții în sănătate susțin că introducerea certificatului verde va reduce numărul infectărilor, dar și presiunea din spitale.

„Vorbim de straturi de protectie si de ce vaccinatii s-ar bucura de drepturi in plus. Nu se bucura. Este vorba de reducerea riscului: o persoană vaccinata are un risc mai mic de a se infecta, de a transmite, un risc mai mic de a face o forma severa de boală”, a explicat Cătălin Tucureanu, cercetator in imunologie si vaccinologie la Institutul Cantacuzino, la Maratonul Informării organizat la Biblioteca Națională din Capitală.

Radu Țincu, medic ATI la Spitalul Floreasca, a declarat că „în acele zone unde a fost introdus certificatul au scazut numărul persoanelor spitalizate si rata mortalitatii. Certificatul verde reprezinta doua fenomene: cei care nu dovedesc siguranță sanitară nu mai ajung in comunitate, iar ceilalti s-au vaccinat”.

De la debutul campaniei de vaccinare, s-au imunizat peste 7,2 milioane de români. Personalul medical este vaccinat în proporție de 70%, iar în învățământ rata de imunizare a ajuns la 65%.

Sursa: realitatea.net