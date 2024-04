Cinci elevi de la Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud rezultate impresionante la olimpiadele școlare

Etapa județeană a olimpiadelor de engleză și franceză au adus rezultate remarcabile pentru cinci elevi ai Colegiului Național „Titu Maiorescu” din Aiud.

„Astăzi îi felicităm pe elevii care au obținut rezultate deosebite la etapa județeană a olimpiadelor.

Olimpiada de limba franceză: Gărduș Adelina Nicola, clasa a X a C, premiul II, prof.Diana Stîncel

Olimpiada de limba engleză:

-Duruttya Denisa Antonia, clasa a XI a B, premiul III, prof. Mariana Mărginean

-Manciu Mario, clasa a X a C, mențiune, prof. Mariana Mărginean

-Andrei Cristina Iulia, clasa a IX a C, mențiune, prof. Andreea Hamorszki

-Hopîrtean Daria Alexia, clasa a IX a C, mențiune, prof. Andreea Hamorszki”, au transmis reprezentanții Colegiului Național „Titu Maiorescu” din Aiud.

