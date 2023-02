CFR Cluj 2 – Metalurgistul Cugir 2-2 (2-0), într-un joc de verificare | Dublă Paul Păcurar, la reluare

CSM Unirea Alba Iulia a pierdut la Blaj, pe terenul sintetic din Parcul „Avram Iancu”, partida de verificare cu CSC Șelimbăr, scor 2-5 (1-1), care este al al doilea test contra unei reprezentante a Albei, după victoria cu 2-1 cu Metalurgistul Cugir.

„Alb-negrii” au egalat înainte de pauză prin Oluwaseun (42) și au mai punctat prin „spaniolul” Samuel Mandang (prima sa reușită) în final, care a redus scorul la 2-4. Pentru sibieni, care au 4 victorii din tot atâtea jocuri de verificare, au înscris Natea (16 și 85), D. Ursu (56, 70) și Vișa (66)

Cu acest prilej, în distribuția albaiuliană a intrat la pauză Andrei Roșu. Acesta poate fi considerat ultima achiziție a „alb-negrilor”, pregătindu-se câteva zile la Zlatna în această săptămână. Fotbalistul ce va împlini 22 de ani în această lună, descoperit de Alexandru Kalanyos, s-a despărțit de Corvinul Hunedoara în această perioadă. A ajuns la un acord cu Ripensia Timișoara, cu care s-a antrenat, dorința fiindu-i să evolueze în Liga 2, însă, din pricina unor neînțelegeri mutarea nu s-a mai concretizat și Roșu a preferat să semneze în Cetatea Marii Uniri.

CSC Șelimbăr: Roșca – Monea, Vișa, Natea, Palmeș, Arhirii, Cărăruș, Răducioiu, Năstăsie, N. Popescu, Gele; după pauză, Claudiu Niculescu a rulat tot lotul.

CSM Unirea: Raț – Bârdea, I. Grozav, Benkirat, Circov – Sebaș, Mâlnă, C. Cristea, Indrei – Fetița, Olawuseun; au mai intrat Iovicin, E. Codrea, An. Roșu, Banienschi, Bordonando, Mandang, Harangozo, V. Domșa, Felea (în probe), D. Borza, Lupea, Oneț, F. Morar; nu au evoluat Sântoma, Joseph Kelachukwu , Manole (s-a renunțat, după ce fost anunțat că este transferat), P. Codrea, Dehelean și C. Dănilă (ultimii 3, cu probleme medicale)