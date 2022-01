Centrul de vaccinare din Aiud ar putea fi desființat din cauza interesului scăzut și a costurilor mari: Unde se vor putea imuniza doritorii

FOTO| Un elev de la Colegiul Național „H.C.C” din Alba Iulia a câștigat Marele Premiu ,,George Ranetti” la Festivalul Internațional de Poezie și Epigramă

Pasiunea pentru epigrame i-a adus lui Vasiu Eduard Tudor, elev la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, Marele Premiu ,,George Ranetti” la Festivalul Internațional de Poezie și Epigramă „Romeo și Julieta la Mizil”, Ediția a XV-a, 2021-2022, Elevi-Secțiunea Epigramă

„Aflând că am câștigat Marele Premiu ,,George Ranetti”, am resimțit un impuls în adâncul sufletului, plin de recunoaștere și mai multă motivație și încredere în mine însumi. Am simțit, totodată, și un sentiment mai neobișnuit, în sensul că nu îmi venea să cred ceea ce am reușit să obțin datorită perseverenței și pasiunii mele.

Pasiunea de a scrie epigrame a început acum câțiva ani, sub influența unei rude care m-a inspirat să încerc și eu să scriu. Astfel, după o probă îndelungată și după mulțimile de schițe, am aflat de acest Festival Internațional de Epigramă și am decis sub îndrumarea doamnei profesoare Secară Alina, de limba și literatura română, o profesoară deosebită, căreia îi mulțumesc foarte mult pentru coordonarea mea la acest concurs, aceasta implicându-se în toate activitățile la care elevul însuși dorește să participe.

Așadar, am decis să trimit epigramele în care am avut încredere că sunt reușite, aflând chiar marți, în timpul serii, că am obținut Marele Premiu. Sunt de-a dreptul fascinat, crescându-mi încrederea și motivația în a mai participa la eventualele concursuri viitoare.

Sunt extrem de fericit că am reușit să îi mândresc pe profesorii clasei mele, și, totodată, pe instituția de învățământ la care sunt elev, în clasa a 10-a, la Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, un colegiu deosebit, cu o varietate de activități educaționale și cu un personal didactic foarte bine pregătit. Am simțit pe propria piele că atunci când sunt încrezător în mine, pot reuși foarte multe în viață. Aș concluzia cu un citat de Karl Raimund Popper, un filozof englez: ,,Încercarea și eroarea alcătuiesc experiența”, astfel încât, tot ceea ce e nou și încercăm, vom evolua și vom dobândi o adevărată experiență.” a declarat Vasiu Eduard Tudor, pentru ZiarulUnirea.ro

Epigramele ce i-au adus lui Vasiu Eduard Tudor Marele Premiu ,,George Ranetti” la Festivalul Internațional de Poezie și Epigramă „Romeo și Julieta la Mizil”, Ediția a XV-a, 2021-2022, Elevi-Secțiunea Epigramă

Mama

M-a trimis mama la poartă,

Să-i deschid lui nea Mărin

Când îl văd!… jalnică soartă…

Era mort de-atâta vin…

Baba iarnă

Baba iarnă vine iarăși,

Cu cojocul plin de nea.

Nu e singură-i cu vântul…

Trage casa după ea.

Vecinul Ghiță

Vine Ghiță pe la mine

Cu-o pereche de desagi;

– Ce vânt te-a adus la mine?

– Vreau să-mi umpli ăști desagi!

– Păi cu ce, dragă vecine?

– Cu posmagi dac-ai pute.

– Cu ce mi-i plăti vecine?

– Vedea-oi de am cu ce…

Mizilul

Când ai talent și ești subtil,

Când cu umorul ești amic,

Să scrii ceva despre Mizil

E pur și simplu… mizilic.