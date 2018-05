Centru pilot pentru educație inteligentă și Laborator de mecatronică și robotică ar putea fi înființate la Colegiul ”HCC” din Alba Iulia

STEM Discovery Week 2018 (http://www.scientix.eu/events/campaigns/sdw18) este o inițiativă internațională comună, care invită proiecte, organizații și școli din Europa și din întreaga lume să sărbătorească cariere și studii în domeniile Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică (STEM).

Sloganul pentru campania din acest an ” Say YES to STEM!-Spune DA STEM ! „ descrie sprijinul acordat partenerilor în mod deschis și dedicat disciplinelor STEM la școală, precum și o colaborare vastă între actorii educaționali interesați din zonă.

Cea de-a treia ediție a Săptămânii STEM Discovery s-a desfășurat în perioada 23 – 29 aprilie 2018, săptămâna în care au fost planificate la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia o serie de activități care s-au desfășurat în școală sau la universități.

Activitățile au fost coordonate de prof. Ramona Humeniuc, ambasador voluntar Scientix pentru România:

luni-vineri – 23-27 aprilie 2018 – Expoziția de postere și crearea de site-uri web (elevii cls. X-XII), tematica ” Laureații pentru fizică ai premiilor Nobel 1901-2017 ” – Hol expozițional-etaj I-activitate STE A M de investigație științifică, creație artistică (A-Artă), utilizare TIC în procesul instructiv educativ (responsabili, prof. Pamfil Sicoe, prof. Ramona Humeniuc, prof. Dan Hauptcorn)

marți – 24 aprilie 2018 – sesiune de formare, activități practice, aplicative cu elevii cls. a IX-a – " Tehnici și tehnologii moderne în educație-programarea plăcii de Arduino " – laborator informatică, responsabil prof. Mureșan Laura

miercuri – 25 aprilie 2018 – Pliante educative, afișe și prezentări Prezi ale elevilor cls. X-XII pe tema " Educația pentru STEM " , laborator fizică, responsabil prof. Ramona Humeniuc

joi – 26 aprilie 2018 – " Zilele Educației Mecatronice ", Facultatea de Inginerie, Universitatea " Lucian Blaga " Sibiu, participă 26 elevi cls. a IX-a și a XI-a, responsabili prof. Ramona Humeniuc, prof. Vizitiu Aniela.

vineri -27 aprilie 2018 – " Spune DA STEM! "– Raport de activitate colaborare educativă STEM cu Universitatea "1 decembrie 1918" Alba Iulia, Facultatea de Științe Exacte și Inginerești – Ziua Porților deschise (28 martie 2018) și Sesiunea de comunicări științifice a studenților –in Extenso-elevi în parteneriat cu Universitatea (20 aprilie 2018) – programe STEM care includ investigația științifică, inovația tehnologică și calculul matematic, responsabili prof. Ramona Humeniuc, prof. Monica Fer Todoran, prof. Mureșan Laura.

Implicarea în activitatea „ Zilele Educației Mecatronice “ (desfășurate în acest an la Sibiu, 24-27 aprilie 2018), a fost posibilă la inițiativa Prof. Univ. Dr. Ing. Vistrian Mătieș de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, responsabil de soluție în proiectul parteneriat “ Alba Iulia Smart City Comunitatea Organizațiilor care Învață”. “

”Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea fundamentelor științifice și crearea cadrului tehnico-organizatoric pentru valorificarea potențialului inovator al mecatronicii în demersurile pentru consolidarea platformei Alba Iulia Smart City. Un Smart City este un oraș al învățării, al cunoașterii, al creației și inovării. Mecatronica avansată, Sistemele Ciber-fizice (CPS) și Internetul lucrurilor (IoT) reprezintă fundamentul tehnico-științific al demersurilor pentru atingerea acestui obiectiv. Site-ul www.smarteducation-clujnapoca.ro, lansat deja, va constitui un instrument util în aceste demersuri” a declarat, d-l prof. Vistrian Mătieș.

“Unul din obiectivele acestui proiect este înființarea unui Centru Pilot pentru Educație Inteligentă și învățare organizațională precum și a unui Laborator de Mecatronică și Robotică, pentru elevi și profesori, centru care se dorește a fi funcțional la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia-unitate școlară ce se va dezvolta ca un viitor Centru pentru Învățare Organizațională, pentru profesori și deopotrivă un centru de consiliere și orientare profesională pentru elevi și părinți” a declarat prof. Valeriu Cerbu, directorul instituției de învățământ preuniversitar.

La Sibiu, elevii colegiului au vizitat Facultatea de Inginerie și au asistat în cadrul Olimpiadei naționale de robotică pentru studenți la Concursul de Roboți mobili de tip line-follow, concurs ce a urmărit identificarea și premierea, din cele 8 prezente, a celor mai bune echipe studențești de proiectanți și programatori de platforme mobile autonome (roboți mobili), cu două probe, de viteză și obstacole.A fost un schimb de experiență inedit, care a promovat conceptul de educație integrată, de educație STEM (multidisciplinaritate – în special interferența informaticii cu fizica), elevii au avut un prim contact cu ceea ce înseamnă mecatronică (mecanică+electronică+calculatoare). Din ceea ce au observat pe baza prezentărilor susținute de reprezentanți ai firmelor prezente (Rexroth Bosch Grup, Continental, Star Assembly, Tech Con, etc.) și din mediul academic elevii prezenți au conștientizat că mașinile-unelte cu comandă numerică, tehnica de calcul, tehnica de telecomunicații, roboții, aparatura medicală, electrocasnică sau de cercetare sunt doar câteva exemple de produse mecatronice”.

Se poate spune deci, că disciplinele care susțin educația pentru STEM sunt importante pentru dezvoltarea economică a unei țări.