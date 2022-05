Cel puţin 240 de copii au fost uciși în timpul invaziei ruse, spune Procuratura Generală ucraineană

Tortul fantastic pregătit de Chef Toma pentru copiii din satul Craiva: Modelat după Piatra Craivii și 100% comestibil

A fost sărbătoare mare astăzi, 29 mai, în satul Craiva din comuna Cricău, județul Alba. Ziua Copiilor a fost celebrată de către toți locuitorii, indiferent de vârstă, cu muzică, mâncare și voie bună.

Chef Toma, bucătarul Cetății Alba Carolina, a pregătit un desert special pentru tinerii din sat, sub forma unui salam de biscuiți modelat după Piatra Craivii, cu elemente cum ar fi pietre și vegetație, care sunt la rândul lor comestibile.

„Astăzi am avut onoarea și plăcerea să vin la Cricău și să realizez un desert. M-am gândit prima dată să fac niște pietre comestibile și apoi un prieten mi-a spus dacă aș putea sa fac chiar Piatra Craivii.

M-am gândit, am sucit-o, am învârtit-o și până la urmă am realizat acest frumos desert care are și pădurile și florile și pietrele aferente acestei comune.

Tot ce se vede aici este comestibil, până și pietrele. Este un desert tradițional, inventat de gospodine pe vremea comunismului. Mai bine zis, este un salam de biscuiți care este învelit în marțipan. A durat patru ore pentru a realiza acest desert. A fost puțin greu, am fost puțin stresat pentru că nu vreau să dezamăgesc oamenii de aici și am vrut să iasă ceva wow.”, a transmis chef Toma, pentru ziarulunirea.ro

Tortul bucătarului a fost dezvăluit tinerilor din sat, în prezența primarului comunei Cricău, Florin Todericiu și președintele CJ Alba, Ion Dumitrel.

Înainte de a fi mâncat cu multă poftă de către localnici, celebrul și nelipsitul „mulți ani trăiască!” a fost cântat de către toți cei prezenți la acel eveniment.