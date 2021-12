Ce zodie este Dumnezeu, marea „curiozitate” a românilor pe motoarele de căutare. Jador si Ronaldo, printre preferințele căutărilor

Primul SUSPECT de Covid-19 cu varianta Omicron din România: Un jucător de rugby proaspăt venit din Africa de Sud

Un jucător de la CSM Știința Baia Mare, repatriat marți din Africa de Sud, a fost confirmat cu Covid-19. O probă va fi trimisă pentru secvențiere la Institutul Cantacuzino, totul pentru a vedea dacă este varianta Omicron.

Un jucător din cadrul echipei de rugby Știința Baia Mare a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2. Proba RT-PCR recoltată marți seara la Aeroportul Internațional Maramureș are rezultat pozitiv, arată Mediafax.

Jucătorul este internat in spital. El nu are probleme de sănătate, dar este ținut sub observație și beneficiază de tratament medical. „Având in vedere istoricul de călătorie în Africa de Sud, se va recolta o nouă probă care va fi trimisă pentru secvențiere la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino București”, a anunțat CJSU Maramureș.

Sursa: stiripesurse.ro