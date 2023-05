Ce prevede Ordonanța austerității 2023: Angajări la stat suspendate, reducerea posturilor de la cabinetele demnitarilor și scăderea cu 10% a cheltuielilor instituțiilor

După ce ministrul liberal al educației, doamna Ligia Deca, a anunțat ca proiectul unui campus de invatamant dual la Alba Iulia a fost declarat eligibil, s-a făcut un pas important.

Dar, încă nu decisiv, întrucât proiectul și trebuie finanțat.

Prin PNRR sunt propuse la finanțare 16 campusuri universitare, iar Alba figurează pe locul 29. In plus, fiecare județ din regiunea Centru, cu o excepție, a depus câte un proiect pentru campus. “Am avut o întâlnire de lucru cu domnul Simion Cretu, directorul ADR Centru, cu viceprimarul Marius Filimon, cu vicepreședintele Marius Hategan și am decis sa cerem colegului nostru, deputatul Florin Roman, vicepreședintele Camerei Deputatilor sa discute cu factorii guvernamentali soluții de finanțare.

Noi am fost “pionieri” in invatamantul dual, încă din urma cu 10 ani, când împreuna cu Florin Roman, atunci vicepreședinte al CJ, înființam Scoala duala germana.

Nu învățam ca alții acum. De atunci, a explodat invatamantul profesional și tehnologic, care a generat 15000 de meseriasi in ultimii 10 ani. Noi am anticipat atunci ca ne vom confrunta cu o lipsa a forței de munca in viitor și am acționat in consecință. Județul Alba este dat ca exemplu de bune practici in invatamantul dual profesional, ultima data chiar de premierul Nicolae Ciuca, cu ocazia vizitei la fabrica Mercedes de la Sebes. Am incredere in puterea lui Florin Roman de a se lupta pentru Alba, așa cum a făcut-o si in cazul obținerii finanțării pentru noul spital”, a declarat Ion Dumitrel, președintele CJ Alba.