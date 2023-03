Ce pot face românii dacă angajatorul nu plătește salariul: În cât timp se prescrie dreptul de a cere plata lefurilor restante

Piața de retail din România rămâne printre cele mai profitabile din regiune. Ce planuri există pentru județul Alba?

Piața de retail din România rămâne printre cele mai profitabile din regiune și există branduri noi care mai doresc să vină aici în acest an, a declarat directorul agenției de retail Colliers România, Liana Dumitru, la o conferință de specialitate, vineri trecută.

„Am încheiat un an destul de dificil cu multe provocări, dar și cu rezultate peste așteptări. Am asistat la o revenire rapidă a consumului după ridicarea restricțiilor, odată cu venirea verii, trafic ridicat în centrele comerciale, consum pe cap de locuitor cu niveluri peste țări. în regiune.Deși în 2022 aveam în jur de 150.000 de metri pătrați de proiecte de retail anunțate, doar jumătate dintre ele au fost livrate, majoritatea fiind amânate până în acest an.Piața din România rămâne în continuare printre cele mai profitabile din regiune, așa că există noi branduri care încă doresc să intre pe piață anul acesta. Anul trecut am văzut mărci precum Primark, Footlocker și Teddy și-au deschis primele magazine locale. Ne așteptăm ca și alte mărci să ni se alăture anul acesta. S-ar putea să vedem astfel de tendințe venind de pe piețele din Polonia. Polonia este, totuși, în mod tradițional o poartă de intrare în regiune pentru mărcile occidentale, dar am observat un interes crescut și din partea țărilor baltice, nordice și Ucraina. companiile care sunt deja prezente pe piață cu unele dintre mărcile din portofoliu să vină cu noi concepte, pentru a-și consolida în continuare cotele de piață”, a subliniat Dumitru.

Potrivit lui Dumitru, factorii de incertitudine care au planat asupra întregii piețe în 2022 au fost creșterea costurilor de construcție, utilități și finanțare, ceea ce a îngreunat atât de mult întregul proces decizional la nivel de companie.

„Din cei puțin peste 75.000 de metri pătrați care au fost livrați anul trecut, majoritatea au fost proiecte de parcuri cu amănuntul sau extinderi ale proiectelor existente. Am văzut extinderi în București, Craiova, Baia Mare sau în zone satelit, comunități satelit, proprietăți de zonă rezidențială în apropierea marilor orașe precum precum Timisoara, Cluj, Iasi, chiar si Bucuresti.Anul acesta arata mult mai efervescent.Avem 240.000 de metri patrati anuntati la livrare si am putea spune ca este cea mai mare livrare din ultimii zece ani.Desigur, pot fi mai multe schimbari, dar ne asteptam sa se adevereasca undeva in jur de 200.000 de metri patrati.Peste jumatate din proiectele anuntate sunt proiecte de retail park.Anul acesta, Aradul va fi vedeta cu doua proiecte anuntate, dar vom vedea si alte orase – Alba Iulia, Pitesti, Giurgiu, Vaslui, Campulung – primesc noi proiecte.De asemenea, dupa o pauza de mai bine de sase ani, vom avea si o prima livrare a unui mare centru comercial traditional in Craiova – Promenada Mall – o suprafata de 65.000 mp. proiect de metru urmând să fie livrat spre sfârșitul anului”, a spus Liana Dumitru.

Dumitru a adăugat că, în ceea ce privește cererea, majoritatea categoriilor de retail au avut creșteri semnificative în 2022, atât față de 2000, cât și chiar față de 2021.

Unii dintre cei mai importanți jucători din industria imobiliară au participat vineri la evenimentul „Real Estate & Construction Forum”, unde a fost discutată stadiul actual al industriei imobiliare, cu accent pe retail, industrial și logistică și birouri și sectoare rezidentiale.