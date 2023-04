Ce înseamnă cuvântul Paște, de fapt. Mulți credincioși nu știu

În acest an, Paștele va fi sărbătorit duminică, 16 aprilie 2023. Se sărbătorește ziua în care se spune că a avut loc învierea lui Iisus Hristos. Data sărbătoririi se schimbă de la an la an, în funcție de prima duminică după prima lună plină care urmează echinocțiului de primăvară. De ce folosim cuvântul Paște pentru a descrie cea mai frumoasă sărbătoare a primăverii și care este teoria creștină care explică asta? Vei afla în acest articol răspunsul la întrebarea ce înseamnă cuvântul Paște, de fapt.

Ce înseamnă cuvântul Paște, de fapt

Paștele este una dintre sărbătorile principale ale creștinismului. Ea onorează Învierea lui Iisus la trei zile după moartea Sa prin răstignire. Pentru multe biserici creștine, Paștele este încheierea plină de bucurie a sezonului Postului Mare de rugăciune devotată, post și pocăință.

Alături de Nașterea Domnului Hristos, Paștele este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin. Este atunci când creștinii proslăvesc și mulțumesc pentru Învierea lui Iisus Hristos. După răstignirea, moartea și îngroparea Sa, Hristos a înviat din mormânt trei zile mai târziu. Prin aceasta, El a biruit moartea și ne-a izbăvit de păcat.

Sensul creștin al Paștelui

Pentru creștinii din întreaga lume, importanța Paștelui este lăudarea și recunoașterea învierii lui Iisus Hristos din morți și glorioasele Lui asigurări de viață veșnică pentru toți cei care cred în El.

Dacă El nu ar fi înviat din morți sau pur și simplu ar fi murit și nu ar fi înviat, ar fi fost considerat doar un alt învățător sau profet. Cu toate acestea, învierea Sa a mustrat toate acestea și a oferit dovada finală și de netăgăduit că El era Fiul lui Dumnezeu și că El a biruit moartea odată pentru totdeauna.

Semnificația Paștelui

Învierea îl afirmă pe Iisus din Nazaret ca Mesia proorocit al lui Israel și Împăratul și Domnul unui nou Ierusalim: un cer nou și un pământ nou.

Semnificația Paștelui este triumful lui Iisus Hristos asupra morții. Învierea Sa înseamnă viața veșnică care este acordată tuturor celor care cred în El. Scopul Paștelui înseamnă confirmarea deplină a tot ceea ce Iisus a propovăduit și a predicat în timpul slujirii Sale de trei ani.

Ce înseamnă termenul de Paște la creștini

Se pare că, cuvântul Paști, provine din evreiescul pasha, care înseamnă trecere. Creștinii ortodocși nu sărbătoresc de Paște ce sărbătoresc evreii. De Paște se sărbătorește trecerea de la moarte la viață și de pe pământ la cer. Iată ce spunea Părintele Teofil Părăian, în lucrarea intitulată Sfintele Paști în cultul ortodox, publicată la Editura Doxologia, din Iași, în anul 2013, la paginile 20-21:

,,Când spunem cuvântul „Paști”, fiecare dintre noi ne gândim la sărbătoarea această mare, la sărbătoarea care ne stă în față acum. Cuvântul „Paști” vine de la pasha, un cuvânt evreiesc, care înseamnă trecere. Au fost Paști și sunt Paști și pentru evrei. Paștile noastre sunt Paști creștine. Evreii sărbătoreau și sărbătoresc la Paști ieșirea din robia egipteană, trecere prin Marea Roșie, trecere prin pustie și ajungerea lor în Canaan. Noi, la Sfintele Paști, sărbătorim altceva decât evreii, și anume trecerea de la moarte la viață și de pe pământ la cer.”