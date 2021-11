Care va fi primul tratament anti-Covid, care va fi aprobat în Uniunea Europeană?

Deputat AUR: „Parlamentarii nevaccinați ar putea fi împiedicați să intre în clădire. Ăsta e nazism pur”

Deputatul AUR Dan Tănasă a acuzat luni celelalte partide parlamentare de „nazism”.

„Acuz toate partidele parlamentare de nazism. Se pune problema ca parlamentarii nevaccinati sa nu mai poata intra in cladire. Decizia va fi luata nu printr-o lege, ci printr-o Hotarare de BPR-uri ca noi sa nu putem ataca in contencios-administrativ. Asta e nazism pur. Rog si PSD sa inteleaga ca mandatul de parlamentar nu e contract de munca, mandatul vine de la popor. Maine ne putem trezi ca toti parlamentarii AUR sunt bagati cu forta de BPR-uri in PSD. Este o dementa”, a declarat deputatul, la Antena 3.

El a precizat că nu s-a vaccinat. „Eu nu sunt vaccinat, am trecut prin boala, mi-am facut testul de anticorpi si am nivelul necesar”, a mai declarat Tănasă.

Sursa: stiripesurse.ro