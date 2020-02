“Candidez ca să dau albaiulienilor speranță!” Acţiunea Naţională Alba (A.N.A.), un partid născut din dorinţa albaiulienilor de a fi reprezentaţi în Consiliul Local • Interviu cu Mircea Trifu, consilier local în Alba Iulia

– Domnule Trifu, ați intrat oficial în lupta pentru funcția de primar al municipiului Alba Iulia. Ce șanse vă dați?

– În urmă cu 4 ani la această întrebare am răspuns sincer că este o candidatură simbolică împotriva unui regim totalitar care nu poate fi răpus printr-o singură luptă. Mulți „pricepuți” în ale politicii au spus atunci că am răspuns greșit și am primit multe sfaturi despre cum ar trebui să spun, ce să spun. Eu nu am intrat în viața publică pentru cariera politică, am intrat să zgudui un sistem corupt, mafiot, care ne sufocă viața de 30 de ani tuturor albaiulienilor. Așa că vă spun sincer: nu contează șansele mele, candidatura mea este și a voastră, ea reprezintă puterea, datoria morală de a lupta cu răul până la capăt.

– Ați vorbit în ultimii ani despre dictatura lui Mircea Hava, despre gașca PDL-istă, despre eșec administrativ. De ce credeți că albaiulienii au girat, atâția ani, prin vot, ceva ce susțineți că face rău orașului?

– Pentru că nu au avut alternativă. Sistemul politic, toxic, generat de partidele crescute din rădăcina P.C.R.-ului se bazează pe transformarea alegerilor locale în unele politice. Vedeți în zilele noastre că se dorește anihilarea lor de tot prin aducerea alegerilor parlamentare în aceeași zi. Albaiulienii au fost o dată la 4 ani mințiți politic să aleagă condiționat „partidul la putere” care doar așa va face investiții. Gheorghe Damian a demonstrat la Ciugud că lucrurile nu stau așa, că țin de calitatea umană. Sper ca anul acesta oamenii să nu se mai lase amăgiți.

– Ultimii ani pe care i-ați petrecut ca și consilier local sunt văzuți de unii ca o opoziție necesară, de alții ca un mijloc de a vă atrage simpatia electorală. Care e miza sinceră a mandatului dvs.?

– Au fost niște ani frumoși, poate că au însemnat maturizarea mea completă. Responsabilitatea față de oameni, respectul lor m-au transformat într-un om mult mai puternic, acesta este adevărul. Am muncit mult, am vrut să arăt că dacă am o sarcină de dus, o duc într-un singur fel, așa cum m-au învățat bunicii și părinții mei. Sunt convins că albaiulienii au văzut asta și aceasta este „zestrea mea politică”. Cum v-am spus, „miza” este a tuturor, eu ceea ce fac reprezintă efectul încrederii primite de la oameni și nevoia firească pentru recunoaștere din partea societății. La asta se rezumă.

– De ceva vreme, independentul Trifu nu mai este independent. Ce ne puteți spune despre A.N.A., partidul din care faceți acum parte?

– A.N.A. reprezintă starea de spirit adusă de mine în consiliul local, este singura soluție legală, pe care am găsit-o împreună cu prietenul meu, Iuliu Hada, ca să aducem mai mulți consilieri locali în consiliu. A.N.A. este singura formațiune politică care are 100% preocupare pentru comunitatea locală. A.N.A. nu s-a înființat ca să vândă la pachet, imediat după alegeri, cum fac toate partidele, interesul oamenilor. Acest tezaur nu are nevoie de vorbe. Faptele mele din ultimii ani sunt suficiente.

– Cum ați caracteriza Alba Iulia ultimilor ani din punct de vedere al felului în care a fost administrat orașul?

– Am spus deja mereu că este cea mai catastrofală administrație din Ardeal. Cifrele o arată. O administrație fără viziune, coruptă și ineficientă. Doar faptul că a plătit propagandă favorabilă a reușit să ascundă adevărata catastrofă. Albaiulienii vor plăti mulți ani, de acum încolo, toate acestea.

– Să spunem că veți ieși primar. Ce ați putea să faceți, concret, pentru Alba Iulia, ținând cont de faptul că aveți nevoie și de un Consiliu Local care să vă sprijine proiectele?

– Concret, primul lucru pe care l-aș face ar fi înființarea unui consiliu consultativ format din principalii oameni de afaceri ai orașului. Aceștia sunt, în fapt, pilonii economiei reale, ei au viziunea, ei creează locuri de muncă și au entuziasmul, dar mai ales obligația morală să susțină dezvoltarea orașului. Apoi aș crea un consiliu consultativ format din reprezentanți ai tuturor cartierelor albaiuliene și aș oficializa asta prin h.c.l. Am un „plan de oraș” pe care îl voi îmbunătăți împreună cu cei menționați mai sus. Alba Iulia este orașul albaiulienilor, nu al politicienilor corupți! Ei trebuie să decidă. Vom face informări, consultări reale cu cetățenii. Când totul va fi decis, ne apucăm împreună de treabă. Vom produce venituri proprii și pentru asta e nevoie de investiții în utilități, în infrastructură, în dezvoltare economică. Eu nu voi lua împrumut zeci de milioane de euro de la bănci să pun polistiren pe blocuri la prețuri astronomice, oricâte voturi aș pierde. Ce fac ăștia acum cu fondurile europene este bătaie de joc. Au dat ilegal aproape 400.000 de euro sporuri la angajați într-un singur an și încă mai au tupeul să iasă pe stradă. Eu aș face, împreună cu albaiulienii, o Alba Iulia albă, puternică economic și un adevărat muzeu viu al românismului în care turismul ar dudui.

– „Nu văd România de astăzi ca pe o moştenire de la părinţii noştri, ci ca pe o ţară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noştri.” E un citat care credeți că e valabil și pentru viitorul primar din Alba Iulia?

– Am ezitat puțin, atât de frumos este acest citat care mă face să mă simt umil. Majestatea Sa, Regele Mihai, ne-a lăsat pe umeri vina că nu am fost demni de domnia sa. Este atât de dramatică această experiență, această durere cumplită, a ratării unui moment în care ne-am fi putut ridica definitiv din pâcla comunismului. Poate că tocmai această vină colectivă ne va obliga să ne ridicăm în final. Îi îndemn pe albaiulieni să se ridice alături de mine și odată cu noi să ridicăm țara! (A.P.)