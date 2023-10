Când vine iarna în România? Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Când vor scădea dobânzile la creditele acordate românilor? Ce spun reprezentanții Băncii Naționale a României

Reducerea dobânzii de politică monetară nu este o opțiune viabilă nici până la sfârșitul acestui an, nici în primele luni ale anului viitor, a declarat Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR).

„Des întâlnim întrebarea când vor fi reduse dobânzile. Am subliniat deja că este exclus pentru anul curent. Ca și opinie personală, în calitate de unul dintre cei nouă membri ai Consiliului care votează, consider că excluderea rămâne valabilă și la începutul anului viitor. Este prematur să alimentăm așteptările legate de reducerea dobânzilor, deoarece este pur și simplu prea devreme. Inflația a scăzut recent sub control, dar până când va ajunge în intervalul țintit, este încă un drum de parcurs. De asemenea, trebuie să luăm în considerare un studiu al Fondului Monetar Internațional, care subliniază că peste 50% din eșecurile în atingerea țintelor inflației provin din graba de a reduce dobânzile. Prin urmare, menținerea dobânzilor la nivelul actual pentru o perioadă mai îndelungată este crucială. Aceasta este o tendință globală, nu doar specifică României. O relaxare prematură ar putea fi periculoasă, așa că trebuie să rămânem vigilenți”, a declarat Cristian Popa în cadrul celei de-a XVIII-a ediții a Conferinței de Risc de Țară, organizată de Coface România.

El a explicat că inflația scade treptat, dar banca centrală se străduiește să evite consolidarea acestei tendințe inflaționiste.

„La Banca Națională, ne concentrăm și pe prevenirea consolidării inflației, pentru a nu deveni un fenomen permanent, și suntem hotărâți să facem acest lucru indiferent de costuri. Ne așteptăm ca procesul inflaționist să continue să scadă. Avem următoarele cifre cu noi: o inflație de 7,5% la finalul acestui an, 4,4% la finalul anului următor și 3,8% la finalul orizontului nostru de prognoză, care acoperă următorii 2 ani. Aceste cifre pot părea mari sau mici, în funcție de context. Cu referire la ținta noastră de inflație de 2,5% plus/minus un punct procentual, cifrele nu se încadrează în acest interval. Prin urmare, discuții serioase despre reducerea dobânzilor nu sunt de actualitate. Aceasta este o declarație foarte clară pe care trebuie să o transmit. În ceea ce privește inflația, o altă chestiune importantă este schimbarea naturii ei. Inițial, a fost condusă de creșterea prețurilor la energie și bunuri de consum. Apoi, s-a mutat către alimente și mărfuri, iar în prezent o observăm în sectorul serviciilor. În special, inflația în servicii continuă să crească, chiar dacă ritmul de creștere scade, și se menține mult peste medie, cu o creștere de 12,1% a prețurilor serviciilor, într-o piață a muncii tensionată. Așa că trebuie să conștientizăm că va fi dificil să aducem inflația la 2,5% atunci când salariile cresc cu 15%. Desigur, creșterea salariilor este binevenită, dar, în calitate de antreprenori, înțelegem și costurile aferente”, a subliniat Cristian Popa.

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a hotărât, la începutul acestui lună, să mențină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an. Această dobândă cheie nu a suferit modificări de la luna ianuarie a acestui an, când BNR a crescut rata dobânzii de la 6,75% la 7% pe an.