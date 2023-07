Când se vor vedea efectele plafonării TVA la alimentele de bază. Anunțul premierului Marcel Ciolacu

Vouchere casnice 2024: Vor fi acordate 675 de tichete pe an, în valoare de peste 10.000 de lei. Cine poate beneficia

Începând cu data de 1 ianuarie 2023 va intra în vigoare Legea prestatorului casnic, care vine să umple un gol legislativ care reglementează o zonă în care activitățile se derulează, de cele mai multe ori, nefiscalizat și necontrolat.

Reprezentanții ANAF au venit cu precizări în ceea ce privește reglementarea activității de prestator casnic și anunță cum se vor încasa voucherele de 15 lei.

În acest context, în România va intra în vigoare, începând de anul viitor, Legea prestatorului casnic (Legea nr 111/2022) – cadrul legal în baza căruia persoanele fizice pot desfăşura activităţi casnice în schimbul unei remuneraţii acordate sub formă de tichete de activităţi casnice. Astfel, între prestator şi beneficiar se stabileşte un raport juridic prin acordul de voinţă al părţilor, fără a avea o formă scrisă, în vederea prestării activităţilor casnice.

Utilizarea tichetului este restrânsă la prestatorul de servicii casnice, al cărui nume și informații sunt completate pe tichet.

Cine poate primi aceste tichete

Activitatea include: servicii de curăţenie/igienizare, spălatul/călcatul rufelor, servicii de croitorie, servicii de preparare a hranei, servicii de îngrijire corporală, hrănire, supraveghere a beneficiarului casnic dependent.

La achiziţia tichetelor de activităţi casnice, beneficiarul casnic suportă doar valoarea nominală a acestora, costul de tipărire şi de distribuire fiind suportat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Legea stabileşte noţiunea de activitate casnică, modalitatea prin care vor fi plătiţi cei care prestează aceste activităţi, respectiv prin tichete pentru activităţi casnice, mecanismul prin care beneficiarii serviciilor vor achiziţiona tichetele de la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, de la poştă sau prin intermediul unei platforme electronice.

Prestatorii vor transforma tichetele în bani, în cel mult 12 luni de la data primirii acestora, la agenţii, la poştă sau prin ordin de plată/transfer în contul bancar indicat de către prestator prin platforma electronică, iar impozitele şi contribuţiile datorate de către prestatori vor fi reţinute la momentul preschimbării tichetelor în bani. Obligaţiile fiscale se plătesc de către agenţii, în numele prestatorilor casnici.

„Prestatorul casnic nu poate fi un membru al familiei beneficiarului. Valoarea unui tichet de activităţi casnice este de 15 lei, nu este transferabil şi nu poate fi utilizat pentru achiziţia altor bunuri şi servicii. Legea defineşte activitatea casnică drept activitatea ocazională, necalificată, desfăşurată de un prestator casnic, în legătură cu gospodăria unei familii sau a unei persoane singure, în calitate de beneficiar. Activitatea nu este efectuată în scop comercial şi include servicii de curăţenie, igienizare, spălat/călcat rufe, croitorie, preparare a hranei, îngrijire corporală, hrănire ori de supraveghere a beneficiarului casnic dependent”, mai arată analiza.

Printre avantajele pentru prestatorii casnici, conform legii care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2024 se menţionează faptul că tichetele de activităţi casnice beneficiază de un tratament fiscal favorabil – prestatorii datorează doar impozit pe venit (10%) şi contribuţia la pensie (25%), ambele cote aplicate la jumătate din valoarea tichetului.

Totodată, prestatorii casnici devin asiguraţi la sistemul de pensii, precum şi la sistemul de sănătate având dreptul la pachetul de servicii medicale de bază (chiar dacă nu plătesc şi contribuţia la sănătate) în anumite condiţii;

Pe de altă parte, prestatorii casnici pot beneficia de indemnizaţia de şomaj, întrucât potrivit legii, aceste persoane nu sunt asimilate unora ce realizează venituri.

Beneficiarii care vor cumpăra şi folosi, într-un an, cel puţin 600 de tichete de activităţi casnice, vor primi de la stat, încă 75 de tichete, gratuite, ca stimulent şi vor putea fi folosite în anul următor.

În plus, angajatorii pot acorda salariaţilor proprii sub formă de primă sau bonus, în afară de salariul de bază stabilit, tichete de activităţi casnice, suportând valoarea acestora. Pentru aceste beneficii, salariaţii vor suporta doar impozit pe venit, nu şi contribuţii sociale. Angajatorii care au cumpărat şi acordat într-un an cel puţin 600 de tichete pentru acelaşi angajat, pot beneficia gratuit de 50 de tichete în anul următor, pentru fiecare angajat pentru care au cumpărat şi acordat minimul de tichete.

Valoarea nominală a tichetului este de 15 lei şi poate fi actualizată anual

Acestea nu sunt transferabile, nu pot fi utilizate pentru achiziţia altor bunuri şi servicii şi pot fi utilizate numai de către prestatorul casnic ale cărui date sunt completate pe acestea.

Practic activitatea ocazională, necalificată, desfăşurată de un prestator casnic în legătură cu gospodăria/gospodăriile unei familii sau a/ale unei persoane singure, în calitate de beneficiar casnic va fi nerumerată prin aceste tichete. Activitatea include: servicii de curăţenie/igienizare, spălatul/călcatul rufelor, servicii de croitorie, servicii de preparare a hranei, servicii de îngrijire corporală, hrănire, supraveghere a beneficiarului casnic dependent.

La achiziţia tichetelor de activităţi casnice, beneficiarul casnic suportă doar valoarea nominală a acestora, costul de tipărire şi de distribuire fiind suportat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Beneficiarul casnic are obligaţia de a valorifica tichetele de activităţi casnice în termen de 12 luni de la data achiziţionării acestora.

Pot fi remunerate prin tichete de activităţi casnice şi activităţile desfăşurate de persoanele care exercită ocazional profesia de bonă, reglementată potrivit dispoziţiilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă. În această situaţie, beneficiar casnic este reprezentantul legal al copilului, acesta din urmă fiind beneficiar al serviciilor prestate. Prestatorul casnic nu poate fi un membru al familiei beneficiarului casnic, explică ANAF.

Între prestatorul casnic şi beneficiarul casnic se stabileşte un raport juridic prin acordul de voinţă al părţilor, fără a avea o formă scrisă, în vederea prestării activităţilor casnice. Durata zilnică a prestării activităţilor casnice pentru un beneficiar casnic nu poate depăşi 12 ore, respectiv 6 ore pentru prestatorii casnici cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani.

Valoarea minimă a contribuţiei lunare, calculată potrivit legii, pentru ca un prestator casnic să beneficieze de calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de stat (CAS), este contribuţia aferentă a minimum 85 de tichete de activităţi casnice, dar nu poate fi mai mică de 25% din valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată

Detalii despre program

În 23 iunie 2022, Guvernul României a aprobat o hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic.

Executivul a aprobat normele de aplicare a prevederilor Legii nr.111/2022 privind reglementarea activităților prestatorului casnic, care stabilesc modalitatea de acordare a tichetelor de activități casnice, modul în care beneficiarul casnic le poate utiliza, precum și modalitatea de preschimbarea în bani a acestora.

Potrivit actului normativ adoptat de Guvern, acest tip de tichete vor putea fi achiziționate atât pe suport electronic, prin crearea unui cont online în vederea înregistrării în platforma electronică de evidență a desfășurării activităților casnice, cât şi pe suport de hârtie.

Tichetul de activităşi casnice va conține rubrici speciale destinate informațiilor referitoare la identificarea beneficiarului și a prestatorului casnic, date referitoare la valabilitatea tichetului, precum şi elemente de siguranță obligatorii. Formatul propus de normele metodologice pentru tichetele în format fizic va fi avut în vedere la încheierea contractului de tipărire.

Preschimbarea în bani a tichetelor, de către prestatorul casnic, se va putea face la sediul oricărei agenții pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, la sediile unităților furnizorului de serviciu universal sau în contul bancar indicat de către prestatorul casnic prin platforma electronică.

Din valoarea nominală a tichetelor de activităţi casnice se va reține impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale de stat. Ca facilitate fiscală, baza de calcul la care se aplică cota impozitului pe venit, respectiv cota contribuției de asigurări sociale este reprezentată de 50% din valoarea nominală a tichetului. La preschimbarea a unui număr de minimum 85 de tichete de activități casnice, valoarea minimă a contribuției lunare neputând fi mai mică de 25% din valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată, prestatorul casnic beneficiază de asigurare în cadrul sistemului de asigurări sociale de stat și al sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va achiziţiona serviciile de dezvoltare a Platformei electronice de evidență a desfășurării activităților casnice, iar până la 31 decembrie 2023 aceasta va fi operaţională, facilitând astfel relaţiile între utilizatorii tichetelor de activităţi casnice, precum şi între aceştia şi agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

Persoanele fizice care îşi doresc să utilizeze tichete de activităţi casnice în activitatea lor vor putea beneficia de prevederile Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităților prestatorului casnic începând cu data de 1 ianuarie 2024.

Guvernul a reglementat modul în care persoanele fizice (prestatori casnici) pot desfășura activități casnice în beneficiul altor persoane fizice (beneficiari casnici) și remunerarea acestora în tichete de activități casnice, prin derogare de la Codul Muncii. Valoarea nominală a unui tichet de activităţi casnice este de 15 lei. Remunerarea se realizează exclusiv în baza tichetelor de activităţi casnice, al cărui număr este stabilit de comun acord între cele două părţi. Contravaloarea muncii prestate se negociază în funcție de intensitatea și durata activităților casnice prestate, neexistând corelarea între valoarea tichetului şi ora de muncă prestată.

Măsura introdusă prin intermediul legii dorește să formalizeze relațiile ocazionale de muncă deja existente, însă într-un mod simplificat, astfel încât înregistrarea beneficiarilor casnici, a prestatorilor casnici şi a plăţilor dintre aceștia, prin intermediul tichetelor, să fie cât mai facilă, flexibilă şi nebirocratică.

Angajatorii publici și privați pot acorda, sub formă de bonus sau primă, tichete de activități casnice angajaților proprii.

Legea privind reglementarea activităților prestatorului casnic constituie una dintre reformele asumate de statul român prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Reforma va fi implementată, gradual, în perioada 2022-2026 și constă în asigurarea cadrului legal și în operaționalizarea unei platforme electronice gestionată de ANOFM, prin structurile sale teritoriale.

