Campion la ALCOOLEMIE : Bărbat reținut de polițiști pentru 24 ore după ce a „șocat” aparatul etilotest

Gunoaie la 40 de grade. Pleșa: „Am scos toate armele, a fost un joc de ping-pong, nu este ce ne dorim și nu va fi”. Când se va încheia chinul albaiulienilor

Primarul municipiului, Gabriel Pleșa, a vorbit la Unirea FM despre o problemă încă de actualitate : criza gunoaielor și deșeurilor din capitala de suflet a țării. Prezent în studio alături de moderatorul Simona Lodroman acesta a încercat să răspundă la întrebarea : când se va încheia chinul albaiulienilor? Dat fiind faptul că temperaturile în prezent variază în jurul pragului de 40 de grade Celsius.

Vizita ministrului Mediului la Alba Iulia

În 27 iulie, ministrul Mediului, Tánczos Barna, s-a aflat în județul Alba, în cadrul unei vizite de lucru. Acesta a avut și o întâlnire la Primăria Municipiului Alba Iulia, unde a discutat cu primarul Gabriel Pleșa referitor la problema deșeurilor din municipiu.

Cu privire la vizita ministrului Mediului la Alba Iulia, moderatorul Simona Lodroman l-a întrebat pe primarul Gabriel Pleșa: „L-ați dus pe ministru prin cartierele din Cetate, să vadă străzile pline?” (n.r gunoaie și deșeuri ), iar răspunsul acestuia a fost : „Nu am avut timp, fiindcă trebuie să meargă în zonele calamitate, abia 20 de minute am reușit să îi…”.

Ce s-a discutat la întâlnirea de la Primăria Alba Iulia cu Tánczos Barna

„I-am spus situația, dânsul a răspuns și în timpul conferinței de presă adresate de mass media locală, situația este în felul următor : nu este ceea ce ne dorim – categoric – și nici nu va fi până când nu o să intrăm pe noul contract de salubritate, știm foarte bine de ce, deocamdată colectăm gunoiul așa cum este, amestecat, fără să îl selectăm.”

„Un joc permanent de ping-pong. Trebuie să scoatem toate armele”

„Totodată cantitățile de la CMID Galda au fost limitate, tot timpul am fost ca într-un joc de ping-pong, noi ca administrație locală, cei de la CMID Galda nu primeau decât anumite cantități, iar operatorul nostru de salubritate se plângea de cantitatea limitată și nu poate ridica tot de pe raza municipiului. Cei de la CMID Galda spuneau că operatorul de salubritate dat fiind faptul că nu aduce cât de cât selectat, sau preselectat gunoiul, este greu de procesat și întâmpină probleme tehnologice.

Cu alte cuvinte noi ar trebui până la urmă să scoatem toate armele la bătaie, am făcut adrese către Garda de Mediu, către toate instituțiile abilitate, au fost amenzi, am aplicat amenzi și noi. Numai să știți că, din păcate, acest amenzi nu au total problema și există încă probleme. Totuși, frecvența sesizărilor a scăzut simțitor, surprinzător în ultimele zile am simțit o liniște ciudată, nu au mai fost fotografii cu eurocontainere pline sau gunoi aruncat pe lângă și nu am mai avut sesizări ca nu s-a ridicat la timp.”

Când intrăm în normalitate?

„Din păcate, nu vom intra într-o normalitate decât după intrarea în vigoare a noului contract, care ar avea termen 7 septembrie, este adevărat că sunt întârziați cu pornirea contractelor, este vorba de peste 20.000 de contracte ce trebuie încheiate cu operatori fizici și economici, deși noi am aprobat într-o ședință extraordinară, de peste o săptămână, noile tarife pe contractul de salubritate sunt câteva UAT-uri ce încă nu au făcut asta.

Am sunat la A.D.I Salubris și se pare că mai așteaptă trei comune să își facă Hotărâre de Consiliu Local. Luni, cel târziu marți, sper ca domnul Președinte în persoana primarului de la Cugir să convoace ședinta și să votăm prețurile, din acel moment începe contractarea. E adevărat ca timpul este scurt, dar noi am făcut adresă și le-am spus clar ca vor trebui să țină cont de această dată ( 7 septembrie ) chiar dacă solicită o prelungire personal, conducerea primăriei Alba Iulia nu o să fie de acord cu o prelungire de 14-15 zile peste ceea ce am stabilit.

În schimb noi mai avem probleme până la intrarea în normalitate și a fi serviciu de salubritate așa cum ne dorim, chiar după intrarea în vigoarea a noului contract, după 1 august vom începe să facem promovare pentru colectarea selectivă, să spunem oamenilor ce obligații au, vom avea de lucru la extinderea rămpilor de lucru existente în zonele de locuințe colective, avem o comisie ce a identificat tot ce trebuie făcut, pentru ca vor fi cel puțin 6-7 eurocontainere, se strânge pe patru fracții plus gunoiul menajer, ele trebuie extinse, modificate și trebuie închise cu sistem centralizat și cu card, ce se vor da doar la cei din asociația de proprietari ce depozitează gunoiul acolo, altfel nu putem să securizăm aceste puncte și se va întampla ca cei din alte părți să depozite și trebuie să terminăm acest lucru, mai mult aceste puncte vor fi supravegheate video.

Unde rampa de gunoi are mai puțin de zece metri față de geamul unei locuințe o să recurgem la acel contract pe care îl avem deja semnat cu rampele îngropate. Într-un fel sau altul toate cele 123 de puncte de colectare din zona locuințelor colective în câteva luni de zile se vor schimba și moderniza. În momentul în care ai făcut golirea este obligatoriu să se spele și să se curețe, în câteva luni de zile ar trebui să avem un serviciu precum cel la Oradea. Tot procesul o să fie supravegheat video, există legislație pentru amenzi și ea va fi aplicată.

În anul 2020 pentru că nu am îndeplinit target-ul de reciclare am plătit 460.000 de lei de la bugetul local, bani care puteau să fie folosiți la altceva și sperăm ca pe viitor să creștem gradul de reciclare astfel încât să evităm asta.”, a declarat Gabriel Pleșa, la Unirea FM, într-o emisiunea moderată de Simona Lodroman