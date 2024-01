Burse pentru elevi 2024: Cine sunt liceenii care vor primi până la 6.000 de euro anual, pentru rezultate remarcabile la olimpiade

Ministerul Cercetării a anunțat o nouă bursă pentru elevi, în valoare de 6.000 de euro anual, pentru „elevi de liceu geniali”.

68 de elevi de liceu cu rezultate foarte bune la olimpiade nationale sau internationale vor beneficia de burse de la 1.000 la 6.000 de euro anual, pentru a continua sa studieze in tara, anunta Ministerul Cercetarii.

Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (MCID) anunta, intr-un comunicat, semnarea contractelor de finantare cu noua universitati din intreaga tara ai caror studenti au inregistrat performante deosebite la invatatura si rezultate solide la olimpiadele nationale si internationale. In total, 68 de tineri care aleg sa isi continue studiile universitare in Romania vor beneficia de finantari de peste 3,7 milioane de lei pentru activitati de cercetare-dezvoltare si inovare.

„Investim in viitor: dupa 6 ani, am reusit sa deblocam finantarea pentru Programul “Grantul pentru tineri cercetatori REGELE CAROL I”! 68 de elevi de liceu geniali vor primi burse de la 1000 la 6000 de euro anual, pentru rezultatele lor fantastice la olimpiade, pentru a continua sa studieze in tara si pentru a duce Romania la urmatorul nivel, prin cercetare si inovare”, a precizat ministrul Bogdan Ivan.

Pentru laureatii la olimpiade internationale, se acorda suma de:

– 6.000 euro pe an pentru medalia de aur/ premiul I;

– 5.500 euro pe an pentru medalie de argint/premiul II;

– 4.000 euro pe an pentru medalie de bronz/premiul III;

– 3.500 euro pentru mentiune.

Pentru laureatii la olimpiade nationale se acorda suma de:

– 4.000 euro pe an pentru medalie de aur/premiul I;

– 3.500 euro pe an pentru medalie de argint/premiul II;

– 3.000 euro pe an pentru medalie de bronz/premiul III;

– 2.500 euro pentru mentiune.

Suplimentar acestor granturi, se acorda sprijin:

a) Pentru participarea la evenimente stiintifice internationale si/sau pentru protectia drepturilor de proprietate intelectuala:

– 1.000 euro/an pentru fiecare participant la grant;

b) Potrivit portalinvatamant.ro, pentru o echipa formata din cel putin doi studenti, din care minim unul olimpic, proveniti din una sau mai multe universitati, pentru materiale, subansamble si subcontractari pentru realizarea unor demonstratoare tehnologice sau promovarea unor idei realizate in echipa, cu care aceasta se prezinta si se clasifica la concursuri internationale de prestigiu:

– 3.500 euro/an/echipa.

Buget total al programului este 3.740.748,80 lei.

Cele 9 universitati cu care au fost semnate contracte de finantare sunt:

1. Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative

2. Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca

3. Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti

4. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca

5. Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati

6. Universitatea Tehnica ‘”Gheorghe Asachi” din Iasi

7. Universitatea Transilvania Brasov

8. Universitatea de Medicina si Farmacie ”Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca

9. Universitatea de Medicina si Farmacie ”Grigore T. POPA” Iasi

