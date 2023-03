Burse lunare de aproximativ 1.000 de euro: Cine poate primi acești bani

Singura fabrică de ciocolată, cu acționariat românesc, a intrat în insolvență. Cum încearcă patronul să salveze compania

Singura fabrică românească de ciocolată, Galactic, care produce de 25 de ani, a creut insolvența, prin firma care o administrează, Food Land Galactic. În felul acesta, patronul Liviu Fagi speră să reușească salvarea companiie și evitarea dispariției acesteia.

Galactic este singura fabrică de ciocolată cu acționariat românesc. În țară mai există o singură fabrică de ciocolată, Kandia Dulce de la Brașov, achiziționată în 2013 de Grupul Julius Meinl Group și controlată prin grupul KEX Confectionary.

„Anul trecut a fost dramatic. O parte a anului nu am avut acces la materii prime, pentru că nu se puteau importa, apoi am primit o lovitură semnificativă din partea marilor retaileri – noi desfacem produsele la toți marii retaileri din țară – care au refuzat orice majorare de preț, deși costurile de producție s-au majorat semnificativ, de la zahăr, ulei vegetal, la combustibili, utilități ș.a.m.d.

Anul trecut, pentru a reduce cumva cheltuielile foarte mari cu consumul de energie electrică, am făcut un proiect pentru o capacitate proprie de producție, prin panouri fotovoltaice, dar proiectul nu a mai fost implementat, pentru că acea linie de finanțare, care ar fi ajutat real mulți antreprenori români, nu a mai fost deschisă.

Vă precizez că noi nu avem datorii la stat, avem vreo 18.000 lei care sunt creanțele curente, însă pentru a putea să ne plătim furnizorii, partenerii de afaceri, am fost nevoit să apelez la această protecție oferită de insolvență. Situația aceasta dificilă din istoria economică a firmei a fost cauzată de dispariția creditului furnizor.

Însă acum situația s-a mai reglat (inclusiv din partea retailerilor, unde, pentru prima dată am observat o deschidere către producătorii români, care înainte nu exista, dimpotrivă) și am considerat că sub umbrela insolvenței vom putea mai repede și mai eficient să stingem datoriile și să continuăm să funcționăm. Dacă vroiam să stingem lumina, puteam să o facem demult, eu am avut mereu oferte tentante, dar vreau să fac ciocolată aici, acasă”, a declarat Liviu Fagi pentru 2MNews.