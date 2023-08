Borna de 1.000 de km de autostradă va fi atinsă luna viitoare: Tronsonul Suplacu de Barcău – Nuşfalău din Autostrada Transilvania va fi dat în folosinţă în septembrie

Borna de 1.000 de kilometri de autostradă și drum expres va fi atinsă din 15 septembrie, odată cu darea în circulație a lotului Nușfalău-Suplacu de Barcău (13,55 km), construit de turcii de la Nurol. Lucrările sunt în prezent la un stadiu de execuție de 95%.

“Sunt în grafic. Undeva în jur de 15 septembrie vor fi finalizate și va fi dat în circulație acest lot. Un lot de peste 13 km. Mai au lucrări acum la capăt, să facă acea descărcare astfel încât să fie folosită întreaga bucată de autostradă”, a declarat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, după ce a inspectat lotul construit de turcii de la Norol.

De altfel, acești kilometri de autostradă sunt primii finalizați în 2023.

Sorin Grindeanu laudă UMB

Sorin Grindeanu a ținut să remarce și cele văzute pe cele două loturi construite de UMB pe Autostrada Transilvania (A3), în lungime totală de 42,3 km, Nădășelu – Zimbor și Zimbor – Poarta Sălajului.

“Pot să vă spun că vin de pe traseu și țin să spun că vin de pe traseu. Am fost împreună pe cele două loturi pe care le are UMB. Cel de la Nădășelu până la Poarta Sălajului. Sunt lucrări extrem de complicate acolo și am mers pe întreg traseul.

Acolo au fost alunecări, probabil vor fi, sunt lucruri pe care doar o companie puternică cum e UMB, poate, într-un final, să le ducă la capăt. Adunate cred că sunt peste 40 de kilometri. Eu cred că e unul dintre cele mai dificile loturi de autostradă din țară, care ar trebui să fie gata la sfârșitul anului viitor, deci și cealaltă, celelalte bucăți, adică de la Nădășelu la Poarta Sălajului”, a mai precizat ministrul Transporturilor.

Valoarea contractului cu Nurol pentru tronsonul de 13,55 km Nușfalău – Suplacu de Barcău, finanțat prin Programul Transport (PT) este de 384,14 milioane de lei, fără TVA.

Soluții pentru centura Zalăului

Ministrul Transporturilor a mai anunțat că, până la inaugurarea lotului Nurol, va mai face o vizită în zonă, deoarece nu este mulțumit de stadiul lucărilor la centura Municipiului Zalău.

“În mod sigur vreau să avem o discuție și pe ceea ce înseamnă centura Zalăului. Trebuie să găsim împreună o variantă care să ducă la mărirea ritmului lucrărilor pe centura Zalăului. Vin dintr-un oraș care de asemenea nu are centură, Timișoara, și doar un sfert de centură și știu ce înseamnă o lucrare de acest tip și care e necesitatea și importanța pentru orice comunitate a unei lucrări de acest tip. De aceea, în următoarea perioadă o să mai vin o dată să luăm o decizie vizavi de ce am spus mai devreme și anume de creștere a ritmului lucrărilor pe centură. Nu sunt mulțumit, n-am cum să fiu mulțumit.

Am vorbit și cu dl. primar, am vorbit și cu dl. președinte de Consiliu Județean, am vorbit și cu dl. ministru Bode, scuzați-mă, nu cred că putem fi mulțumiți de acel ritm și atunci trebuie găsită o soluție și o vom găsi astfel încât să să crească acest acest ritm”, a conchis Sorin Grindeanu.

Foto: Facebook/Cristian Pistol

Sursa: gandul.ro