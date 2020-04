BOR a investit aproape 10 milioane de lei pentru ajutorarea celor afectați de pandemie. Contribuția Arhiepiscopiei din Alba Iulia

Biserica Ortodoxă Română a investit și contrinuit, de la jumătatea lunii martie și până în data de 10 aprilie, cu aproape 10 milioane de lei, ajutorarea celor afectați de pandemie, potrivit Partiarhiei Române.

În timpul stării de urgență națională impusă din cauza pandemiei cu noul coronavirus (SARS–CoV–2), cu respectarea riguroasă a dispozițiilor autorităților de stat adoptate în acest context, la îndemnul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ierarhii, preoții și voluntarii din rândul credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române au continuat să ofere ajutor material și financiar celor afectați de pandemie.

Ajutorul Patriarhiei Române este destinat în mod special persoanelor vârstnice și sărace, bolnave sau cu dizabilități, celor aflați temporar în izolare sau în carantină, dar și unor instituții medicale, și a constat în donația și distribuția de produse alimentare, igienico-sanitare și aparatură medicală.

Prin implicarea directă a centrelor eparhiale, protoieriilor, parohiilor și mănăstirilor, în perioada 6 aprilie – 10 aprilie 2020, a fost oferit un ajutor financiar și material în cuantum de 2.644.807 lei.

Până în prezent, contribuția totală a Patriarhiei Române la ajutorarea tuturor celor greu încercați de efectele acestei pandemii se ridică la valoarea de 9.798. 478 lei.

Cum a contribuit Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, împreună cu protopopiatele sale

La cererea preoților din protoieriile Târgu-Mureș, Reghin, Sighișoara, Luduș și Târnăveni, Consiliul Județean Mureș a redirecționat suma de 250.000 lei, inițial alocată pentru întreținerea bisericilor, către spitalele care îngrijesc pacienți infectați cu COVID-19.

În plus, arhiepiscopia a oferit în aprilie ajutoare în valoare de 253.000 lei, din care 135.000 lei sub formă de hrană caldă și produse alimentare, 92.000 lei sub formă de aparatură medicală, 4.000 de lei în produse igienico-sanitare și 1.900 lei în servicii medicale. Câteva din măsurile de sprijin au fost după cum urmează:

A donat Spitalului Județean de Urgență Alba echipamente de protecție în valoare de 22.134 lei: 2.000 de măști utilitare de protecție în două straturi și 300 de combinezoane de protecție.

De asemenea, cadrele medicale le-a fost pus la dispoziție căminul bisericesc „Peregrinus”, o locație afaltă în proximitatea Schitului Sfântului Lazăr, pentru ca cei din linia întâi să se poată odihni și să servească masa.

Preoții din Protopopiatul Ortodox Reghin, familiile și enoriașii lor au donat 62.000 lei pentru Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” din Reghin.

Preoții și credincioșii din Protopopiatul Luduș au sprijinit 245 de persoane vulnerabile și izolate din județul Mureș cu alimente neperisabile, produse de igienă și hrană caldă în valoare de 21.250 lei.

În județul Alba, prin Programul „Solidaritate prin Filantropie” sunt ajutate zilnic cu alimente sau masă caldă peste 300 de persoane afectate de epidemia de coronavirus. Numai în Protopopiatele Blaj și Câmpeni, și numai în prima săptămână din aprilie, valoarea ajutoarelor oferite pentru 100 de persoane a fost de 7.000 lei, iar sprijinul continuă.

Protopopiatul Târnăveni a oferit, cu sprijinul unor parteneri din mediul privat, pachete cu alimente și hrană caldă pentru 96 persoane vulnerabile.

Surse: basilica.ro