Bogdan Petric, la Unirea FM: „Ultimele rezultate ale Unirii Alba Iulia nu sunt întâmplătoare”

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia este înaintea meciului din deplasare cu Metalurgistul Cugir, programat vineri 6 septembrie, de la ora 17.00, pe „Arena Cugir”, al doilea „derby de Alba” consecutiv din Liga 3 de fotbal.

„Alb-negrii” sunt cu moralul la cote înalte după cele două succese în succesiune, calificarea în premieră în grupele Cupei României și victoria cu 3-0 în duelul cu concitadina CS Universitar din Alba Iulia.

Team manager-ul Bogdan Petric a vorbit la Radio Unirea FM despre etapa în care se află acum CSM Unirea Alba Iulia în contextul obiectivelor ambițioase fixate pentru acest sezon competițional, culminând cu cel al promovării în Liga 2. „Din punctul meu de vedere totul a început în iarnă, când am pornit parcurgerea celor patru etape spre marea performanță. A fost mai întâi etapa de „forming” (etapa în care te formezi ca echipă), a venit apoi etapa de „storming”, o etapă în care este „furtună”, după cum transpare și din numele în engleză, în care sita cerne, în care apar anumite nemulțumiri, în care începi să formezi un nucleu, nucleu care se vede în etapa de „norming”, etapa în care deja treci de la un focus pe individual, pe vedete și nume mari, la un focus pe echipă, pentru că la fotbal asta contează, grupul, echipa…

Eu cred că suntem acum în punctul dinspre etapa de „norming” spre etapa de „performing”, spre performanță, iar ultimele rezultate pe care le-am înregistrat nu sunt întâmplătoare. Ele sunt consecința fiecărui obicei pe care am reușit să-l implementăm la echipă, al fiecărui antrenament, a tot ceea ce am construit din iarnă până în acest moment”, a detaliat Bogdan Petric.

*„Nici nu vrem să ne gândim la altă variantă decât Alba Iulia pentru meciurile din grupele Cupei”

În grupele Cupei României la fotbal CSM Unirea va întâlni din postura de echipă gazdă cel puțin o formație de top din primul eșalon, iar suporterii uniriști se întreabă dacă stadionul din Alba Iulia va beneficia de dotarea necesară pentru a găzdui unul sau mai multe eventuale meciuri în nocturnă. „Eu mi-aș dori să picăm cu FCSB, cu Dinamo și cu FC Argeș; am avea astfel trei meciuri tari. Cu siguranță albaiulienii se vor bucura să trăiască pe viu, în număr mare, bucuria unor asemenea meciuri deosebit de atractive. Nici nu vrem să ne gândim la altă variantă decât aceea de a juca la Alba Iulia. Meciurile trebuie să se joace pe Stadionul „Cetate”. Vom face tot ce ține de noi și tot ce se poate ca meciurile să se dispute aici!”, a anunțat team manager-ul Unirii Alba Iulia.

*„Cugirul îmi va fi mereu casă!”

Până la aflarea oponenților și debutul în grupele Cupei României la fotbal, CSM Unirea Alba Iulia își continuă parcursul în campionat, iar țelul imediat este victoria la Cugir, de unde vine Bogdan Petric. „Mi-aduc aminte de prima partidă cu Cugirul în care eu am fost în postura de team manager la CSM Unirea Alba Iulia după un deceniu anterior cu diferite poziții în organigrama Metalurgistului. Unirea se bătea pentru accederea în play-off în sezonul trecut și s-a jucat chiar la poalele Drăganei. A fost un meci în care am avut trăirile, sentimentele și emoțiile la maximum. Nu poți să ștergi cu buretele 10 ani la echipă. Împreună cu colaboratorii de acolo am luat echipa din Liga 5 și am reușit s-o ducem în Liga 3, unde ne-am bătut aproape an de an la promovarea în Liga 2.

Indiferent unde aș fi în lumea asta, Cugirul va fi casă pentru mine, însă îmi doresc din tot sufletul victoria Unirii în meciul de vineri, astfel încât să facem al doilea pas pe drumul spre îndeplinirea obiectivului pe care ni l-am propus pentru actuala ediție de campionat”, a mai spus team manager-ul unirist.

Lucian DĂRĂMUȘ

foto: Lucian Danciu

