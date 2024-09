Blăjeanul Sebastian Micu (Rapid București) a câștigat Supercupa României | Al doilea trofeu pentru voleibalistul din Alba

Blăjeanul Sebastian Micu a câștigat Supercupa României cu Rapid București, fiind al doilea trofeu adjudecat în vișiniu de voleibalistul din Alba. În partida care a deschis noul sezon oficial, în Sala Polivalentă din București, Rapid a învins, scor 3-1 pe campioana Corona Brașov, câștigând în premieră Supercupa României.

„A fost foarte dificil, dar am format o echipă de la început și până la sfârșit, am dat totul în teren. Au fost ceva emoții după ce adversarii au redus scorul. Este ceva fantastic, am dus trofeul în «Giulești», avem un moral extraordinar înaintea începerii campionatului”, a precizat Micu, devenit căpitan de echipă al formației din Capitală în acest sezon

Aflat pentru a doua stagiune consecutivă în lotul giuleștenilor, Sebastian Micu evoluează pe postul de centru și și-a trecut în cont 10 puncte în disputa împotriva deținătoarei titlului, având o evoluție apreciată.

Deținătoarea Cupei României, Rapid București a trecut cu 3-1 de campioana Corona Brașov și a câștigat prima Supercupă din istorie. O seară memorabilă pentru elevii lui Cristian Chițigoi care s-au impus după mai bine de două ore (132 de minute). Wagner Da Silva cu 23 de puncte a fost MVP-ul finalei. El a fost urmat pe lista realizatorilor de Codrin Mocanu 15 puncte, Sebastian Micu 10, Liu Coltyn 10 și Saeid Aghajani 10. De la Corona, principalii realizatori au fost Ewoud Gommans 17 și Ștefan Lupu 16.

Rapid a obținut o victorie spectaculoasă în Supercupa României la volei masculin, învingând cu scorul de 3-1 campioana, Corona Brașov. Cu câteva ore mai devreme, CSO Voluntari câștigase trofeul similar feminin. Giuleștenii s-au impus cu scorul de 3-1 (25-20, 30-28, 22-25, 25-21) în fața brașovenilor, obținând pentru prima dată Supercupa României.

Sebastian Micu a început voleiul la CSȘ Blaj, fiind descoperit de Silvia Marcu, iar vara anului 2023 a trecut de la Unirea Dej la Rapid. Fost component al echipelor naționale de juniori și cadeți, voleibalistul din “Mica Romă” evoluează pe postul de centru, iar acum doi ani a devenit campion european universitar, mai având în palmares și 3 titluri naționale universitare.

