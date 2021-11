BILANȚ PARȚIAL 8 noiembrie| Scăderea continuă: 240 de decese în ultimele 24 de ore și puțin peste 4.000 de noi infectări cu Covid-19

Florin Cîțu NU dă înapoi: RĂMÂNE propunerea de premier. La ce minister nu vor liberalii să renunțe

Premierul interimar Florin Cîțu anunță că nu se pune problema ca PNL să vină cu o altă propunere de premier în afară de președintele formațiunii.

Deși spune că încă nu s-a discutat despre împărțirea funcțiilor în viitoarea coaliție, Cîțu spune că există un minister la care liberalii nici nu se gândesc să renunțe.

„În acest moment, PNL are de luat mai multe decizii. Propunerea de premier o face partidul și e președintele partidului. Desemnarea privind funcția a face președintele.

Este crucial ca PNL să păstreze Ministerul Finanțelor. Modul în care am condus ministerul ne-a dus să reușim să convingem agențiile de rating să schimbe poziția României, am crescut încasările și nu am impus majorirări de taxe”, a declarat Florin Cîțu.

