Bilanț Covid 5 ianuarie 2022: Aproape 5000 de cazuri noi și peste 20 de decese

VIDEO| PROTEST al angajaților RER VEST & RETIM de la Tărtăria: „Asta e o firmă de tot râsul”

Muncitorii de la operatorul de salubritate RER VEST & RETIM au protestat în cursul dimineții de 5 ianuarie, la Tărtăria, în urma nemulțumirilor legate de salariile pe care aceștia le primeau.

Mai mulți angajați, după ce au fost nevoiți să demisioneze, au plecat pe jos spre case, unii din aceștia fiind nevoiți să ajungă până la Cugir.

„Cu 15 milioane se merge la servici? Ăsta e salar? Dacă merg la bancă, nu îți aprobă nimeni că spune că ai salariu prea mic. Se poate? Cu 15 milioane? Și ridici câte 11 tone, cu mâna? E foarte greu că ridici numai cu mâna. Nu bagi nimic la cârlig, numai cu mâna ridici, 11 tone pe zi”, a declarat unui dintre protestatari.

„Am primit contractul de demisionare, am pus demisia, acum nu îmi dă nici mașină să mă duc acasă. Ce se întâmplă? Asta e o firmă de tot râsul. Toată lumea se plânge că e cea mai scumpă și nici salarii cum trebuie nu au. Asta este, o iau pe jos și merg acasă, am de mers vreo oră bună”, a declarat unul dintre angajați, care este nevoit să se deplaseze pe jos până la Cugir.

„30 de inși facem grevă și din 30 de inși scădem 4 inși care ne-au dat afară că facem gură. Păi am bătut pentru drepturile noastre, nu am bătut pentru altceva din gură și acum ne dă afară ca pe hoții de cai. Fiecare s-a șmecherit cum a putut. Asta e chiar bătaie de joc. Că am cerut să avem bonuri de 20 de lei, să avem salarii mai mari? Pe 16 milioane la gunoi, cine stă? Nu stă nimeni. Ăsta e adevărul”, a declarat un alt angajat care a protestat la sediul RER VEST & RETIM, la Tărtăria.