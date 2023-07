Bazin de înot didactic și agrement construit de la ZERO la Aiud: A fost solicitat aviz din partea APM Alba

Primăria Municipiului Aiud a solicitat emiterea acordului de mediu de către APM Alba pentru proiectul „Bazin de înot didactic și agrement – încălzire cu gaze”.

Terenul este domeniu public a! municipiului Aiud, in administrarea Consiliului Local al municipiului Aiud.

Conform Regulamentului de urbanism aferent PUG Aiud, terenul este in zona TI – întreprinderi productive, industriale, agro-industriale, agricole si activitati terţiare.

Terenul are suprafaţa de 6.920mp, este in intravilan si are categoria de folosinţa curtl-constructii. Accesele carosabil si pietonal se vor face din strada Ostaşilor. Terenul este liber de construcţii.

Terenul pe care se va amplasa bazinul are 4.928,41 mp, are dimensiunile maxime 67,20 x 74,00m si este amplasat la 6,00m de limita de nord a proprietăţii. Indicatorii urbanistici se refera la suprafaţa de 4.928,41mp.

Cladirea pentru bazin

Dimensiuni

Clădirea va fi subsol partial + parter + 1etaj partial si se va înscrie intr-un dreptunghi cu dimensiunile 36,95 x 39,70m; inaltimea la streasina va fi de 3,87m, inaltimea la coama va fi de 10,62m. Suprafaţa construita a clădirii va fi de 1.289,13mp, cea desfasurata fara subsol va fi de 1.684,45mp.

Clădirea se va amplasa cu următoarele retrageri:

-17,15m fata de limita de proprietate către nord,

-17,15m fata de limita de proprietate către sud,

-18,00m fata de limita de proprietate către est,

-11,05m fata de limita de proprietate către vest.

Funcţiuni

Va exista un acces principal si 2 secundare la cota trotuarului, precum si 4 accese secundare la nivel; subsolului. Din holul de acces va exista holul de distribuţie al clădirii; accesul la etaj se va face pe o scara principala si pe 2 scări secundare. Accesele la subsol se vor face din exterior.

La subsol, la cota -3.20 vor fi spatii tehnice; la cota -1.40 va fi bazinul si spaţiul tehnic perimetral bazinului.

La parter vor fi plaja bazinului si spatiile pentru sportivi. Bazinul va avea 15,40 x 25,02m, plajele laterale vor avea 2,00m, cele de capat vor avea 6,85m.

La etaj -care va fi o supanta- vor fi gradenele pentru 124 de spectatori, o sala de forţa si una pentru gimnastica aerobica, precum si vestiare pentru acestea.

La subsol vor fi:

Funcțiune / Suprafața (mp)

BAZIN – 383,51 metri pătrați

SPAŢIU TEHNIC – 144,52 metri pătrați

BAZIN DE COMPENSARE – 20,23 metri pătrați

CAMERA TEHNICA – 57,42 metri pătrați

VESTIAR – 7,55 metri pătrați

GRUP SANITAR – 4,24 metri pătrați

ATELIER-E.C.S. – 26,38 metri pătrați

HIDROFOR – 42,86 metri pătrați

HOL – 3,30 metri pătrați

TABLOU ELECTRIC GENERAL – 8,62 metri pătrați

CENTRALA TERMICA – 62,29 metri pătrați

CURTE DE LUMINA – 18,32 metri pătrați

CURTE DE LUMINA – 19,47 metri pătrați

La parter vor fi:

Funcțiune / Suprafața (mp)

HOL – 65,56 metri pătrați

HOL – 13,41 metri pătrați

VESTIAR DOAMNE – 50,74 metri pătrați

GRUP SANITAR DOAMNE – 18,57 metri pătrați

VESTIAR ANTRENOR – 15,87 metri pătrați

CRONOMETRARE – 9,36 metri pătrați

GRUP SANITAR – 5,91 metri pătrați

VESTIAR FAMILII – 36,75 metri pătrați

HOL – 7,06 metri pătrați

CABINET MEDICAL – 16,97 metri pătrați

VESTIAR ANTRENOR – 15,87 metri pătrați

GRUP SANITAR DOMNI – 18,57 metri pătrați

VESTIAR DOMNI – 50,74 metri pătrați

HOL – 13,41 metri pătrați

PLAJA – 428,87 metri pătrați

La etaj vor fi:

Funcțiune / Suprafața (mp)

HOL – 53,01 metri pătrați

HOL – 13,83 metri pătrați

GRADENE – 112,17 metri pătrați

HOL – 11,01 metri pătrați

SALA FORŢA – 48,24 metri pătrați

GRUP SANITAR DOMNI – 11,07 metri pătrați

VESTIAR DOMNI – 14,18 metri pătrați

GRUP SANITAR SPECTATORI – 5,88 metri pătrați

GRUP SANITAR SPECTATORI – 5,88 metri pătrați

VESTIAR DOAMNE – 14,18 metri pătrați

GRUP SANITAR DOAMNE – 11,07 metri pătrați

SALA GIMNASTICA AEROBICA – 48,24 metri pătrați

HOL – 11,01 metri pătrați

Inaltimea libera a subsolului va fi 3,40m; inaltimea libera a parterului in zona vestiarelor va fi de 2,80m, identica cu cea a etajului.

Bazin

Cuva bazinului de inot va avea pereţii din panouri metalice confecţionate din Inox tip AISI441 Li / AiSI 470, laminat industrial (nu in şantier) la cald cu PVC de tip dur. Bazinul va fi constituit din panouri prefabricate, prelaminate care necesita numai instalare mecanica in şantier si sigilare in vederea obţinerii etanseitatii dorite. Nu se vor realiza lucrări de sudare, modificare panouri, adăugire si/sau debitare in şantier; se vor realiza numai lucrări de asamblare mecanica si sigilare.

Radierul bazinului va fi sigilat/acoperit cu liner din PVC de minim 1.5mm grosime, ranforsat cu plasa din fibra de sticla compatibil cu linerul montat pe panouri. Ulterior montajului mecanic, se vor verifica dimensiunile bazinului pentru conformarea cu standardele competitionale in vigoare. După certificarea dimensiunilor se va proceda la sigilarea panourilor, aplicarea marcajelor cat si instalarea echipamentelor competitionale (headwall, blockstarturi, fanioane etc).

Structura de rezistenta

Aspectele conceptuale de baza avute in vedere la proiectarea clădirii sunt in conformitate cu P100-1/2013.

Suprastructura clădirii este alcatuita din beton C30/37 armat cu armatura BstSOOS, clasa de ductilitate C si este reprezentata de o clădire in cadre cu deschiderea maxima de 27.70m interax si 5 travei de 7.80i Acoperişul este alcătuit din grinzi de lemn care se reazema pe grinzi secundare din beton armat.

Structura de rezistenta este conceputa in sistem cadre de beton armat pe doua direcţii cu dimensiunile stâlpilor de 40cm x 80cm, 40cm x 100cm si 50cm x 100cm. Grinzile au dimensiuni care variaza de la 30cm x 40cm la 40cm x 110cm pentru grinzile principale de acoperiş.

Infrastructura bazinului de inot propriu-zis, precum si a subsolului tehnic care deserveşte clădirea, este fundata pe un radier general de 60cm. Sub bazin radierul are 40cm. Cota de fundare a subsolurilor tehnice este de -3.80m iar in zona bazinului este -2.00m. Subsolul are pereţi perimetrali iar planseul de la cota ±0.00m este susţinut de o reţea de grinzi si stâlpi. Fundaţiile din zona tribunelor sunt grinzi continue de fundare sub stâlpi si se racordează cu fundaţia radierului. Cota de fundare a grinzilor este de -2.00m. Materialele utilizare pentru radier si grinzile de fundare sunt beton C20/25 si armatura BstSOOS, clasa de ductilitate C.

Betonul de egalizare utilizat, precum si racordările necesare se vor realiza din beton simplu C8/10. in exteriorul clădirii se vor realiza platforme betonate pentru echipamente si utilaje.

Terenul va fi imprejmuit de un gard din plasa bordurată cu inaltimea de 1.50m.

Închideri, compartimentări

Închiderile laterale vor fi din zidărie de cărămidă de 30cm grosime, cu goluri verticale. închiderea de pe faţada principala va fi constituita din şarpanta inclinata.

Compartimentările vor fi din zidărie de cărămidă de 20cm grosime, cu goluri verticale la subsol si cu pereţi din gips-carton pe structura metalica la parter si etaj.

Acoperirea clădirii se va face cu o şarpanta din lemn, cu grinzi din beton.

Finisaje interioare

Finisajele interioare vor fi:

-pereţi: vopsitorie lavabila alba RAL 9002 pe glet de ipsos si pe gips-carton, faianţa alba RAL 9002 la pereţii spatiilor cu umiditate, lambriu din lemn lăcuit incolor ia gradene.

-plafoane: vopsitorie lavabila aiba RAL 9002 si negru grafit RAL 9011 pe gips-carton, lambriu din lemn lăcuit incolor la bazin.

-pardoseli: rasina epoxidica autonivelanta RAL 7023 gris beton la subsol si curţi de lumina, gresie antiderapanta culoare RAL 1001 beige, covor tip TARTAN culoare RAL 5005 albastru semnal la sala de forţa si de gimnastica.

Scările vor avea balustrade metalice, cu mana curenta metalica. Supanta si plaja bazinului vor avea balustrada din geam securizat.