Baze de date cu persoanele care intră în sălile de jocuri de noroc: Proiectul, votat în Camera Deputaților

ABSURD: Regizoarea Lia Bugnar s-a ales cu dosar penal după ce a căzut cu bicicleta, pe o stradă pustie

Actrița Lia Bugnar povestește că s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, după ce a căzut de una singură de pe bicicletă, pe o stradă pustie.

Bugnar spune că a mers la spital cu bărbia spartă, iar personalul medical a alertat poliția, care i-a deschis rapid un dosar penal în care e și victimă și făptaș.

„Nu ca asta trebuie sa v-o povestesc, sa nu rad singura. Azi cand ma intorceam de la sport am cazut de pe bicicleta. Nu mai conteaza cum s-a intamplat, esenta e ca singura, nederanjata de nimeni, pe o strada pustie, am cazut ca pleasca si mi-am spart barba. In stilu-mi complet neipohondru am venit acasa si am stat o vreme sperand ca se vindeca vazand cu ochii. Nu s-a-ntamplat, tot curgea sange, practic, aratam bine pentru chestia cu halouinu’, doar ca eram un pic in contratimp. Bref, ma duc la urgenta sa-mi coasa barba. Acolo tre’ sa te duci la un chiosculet in strada sa scrie o doamna ce-ai patit si abia dup-aia intri in spital la urgente minore (cazu’ meu). Prima poticnire a venit cu doamna.

Zice ce-aveti acolo ? Ca eu stateam cu un servet la barba sa nu-mi mai patez si hainele daca tot imi distrusesem fatza. Dau servetu’ la o parte si zic mi-am belit barba. Zice cum? Am cazut de pe bicicleta, zic. A! Zice, accident rutier! Nu, doamna, eram singura pe strada, pe trotuar, nimeni in jur si am cazut de pe bicicleta. Zice e accident rutier, trebuie sa chemam politia. Zic bine, atunci am cazut pe scari. Zice n-ati cazut. Ati cazut de pe bicicleta. Cum s-a-ntamplat! Zic doamna!, dumneavoastra sunteti aici sa ma ajutati sa-mi cos barba, nu sa faceti reconstituirea cazaturii mele, chiar nu puteti sa va vedeti de treaba? Pleaca doamna cu foaia in adancu’ chioscului, inchide si-o usa dupa ea si vine inapoi si-mi da foaia, imi zice un’ sa merg.

Ma duc, o doctorita tanara si misto, ma repara repede si se uita pe foaie. Aoleo! E accident rutier? Zic, nu e, doamna doctor, femeia aia de la chiosc e un om rau. Nu e niciun accident rutier. Dupa care vin acasa, vietuiesc si eu ca omu’ cu barba cusuta si cu o julitura pe tot obrazu’ si suna telefonu’. Numar ascuns. Raspund, un domn politist, nu-i dau numele, desi l-am notat, care-mi zice ca ma suna in legatura cu accidentu’ rutier de astazi. Ii zic ca n-a fost, ca eram eu paluga care-am cazut in barba de pe bicicleta. Pe trotuar. Zice n-aveti voie cu bicicleta pe trotuar, decat daca e banda pentru biciclete. Zic era banda. Zice unde? Zic pe Kogalniceanu. Zice ce numar? Zic 49. Zice au mai fost alte autovehicule implicate? Domnule, eram pe trotuar. Nimeni pe strada. Am cazut in barba, ce vreti de la mine?

Zice bine, o sa intocmim un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si va sunam peste trei luni. Zic, domne, glumiti? Imi faceti dosar ca m-am vatamat pe mine corporal? Zice asa e procedura. Va sunam peste trei luni, cat dureaza sa rezolvam dosaru’. Zic, domne, o sa ajung sa ma dau in judecata, sa-mi platesc despagubiri, sa ma bag la inchisoare eu pe mine ca m-am vatamat corporal din culpa?! Zice n-avem ce sa facem, asa e procedura, se face dosar. Zic pai, de-aia nu-s copaci in paduri ca faceti dosare daca-si loveste cineva deshtu’ mic de la picior. Zice mai aveti intrebari? Zic pentru linistea mea va mai intreb o data daca e o gluma. Zice nu, o sa fiti notificata peste trei luni. Deja radeam ca proasta si omu’ a inchis. Eu atata vreau sa va zic, daca peste trei luni nu mai auziti nimic de mine, inseamna ca am luat-o pe panta cu scrisu’ din temnita sa-mi micsorez pedeapsa.

P.S. Nici nu i-am mai zis ca mi-am julit si genunchii, ca ma saltau direct”, scrie Bugnar pe Facebook.