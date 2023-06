Băutura răcoritoare care te poate lăsa fără permis de conducere. Puțini șoferi știu acest lucru

O simplă băutură răcoritoare, pe care mulți români o consumă la sfârșit de primăvară, te poate lăsa fără permisul de conducere.

Socata, căci despre această băutură este vorba, devine „tărie” dacă este preparată greșit, iar mulți nu își dau seama de asta.

Ce a descoperit un polițist

Tavi Perțea este un polițist cu oareșce faimă pe TikTok.

Într-unul din multele sale videoclipuri, el arată că o băutură ca socata poate indica un nivel de 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat la verificarea cu aparatul etilotest. Și, potrivit Codului Rutier, într-o asemenea situație șoferul ar rămâne pieton, fiindu-i suspendat permisul de conducere.

Polițistul nu se aștepta ca rezultatul să fie pozitiv și insistă că nu a pus deloc alcool în „sucul” pe care l-a băut: „Nu am pus alcool sau ceva care aibă legătură cu alcoolul. Flori de soc, apă, zahăr și lămâie. Și mai sunt, poate, două sau trei ingredient secrete, dar sigur nu conțin alcool”.

Dacă vreunul dintre colegi l-ar fi oprit în trafic, ar fi rămas fără permis. Plus o amendă de până la 1.305 lei.

„Deci, rămâneam fără permis, frate! Contravenție, amendă 1.305 lei și 90 de zile fără permis. Eram obligat să dau și testul de redobândire. Sincer să fiu, eu am făcut testul ăsta în glumă! Am zis că nu are cum să iasă de la socată!”, a spus polițistul.

Însă, atenție, socata nu este chiar un „suc”, cum greșit dă de înțeles polițistul.

Procesul de obținere al acestei băuturi pe bază de flori de soc este prin fermentație. Iar mulți consumatori pun și „un strop” de drojdie, la fabricare, pentru a accelera procesul de fermentare și, în același timp, a-i conferi puțină aciditate. Cu cât este „uitată” la fermentat mai mult timp, cu atât socata iese mai tare, devenind aproape o băutură alcoolică.

Ce prevede legea

Indiferent de valoarea indicată de aparatul etilotest, dacă aceasta nu este negativă, legea pedepsește consumul de alcool la volan.

Astfel, orice valoare cuprinsă între 0,001 mg/l şi 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat reprezintă contravenţie şi se sancţionează cu amendă şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile.

Dacă vorbim și despre un accident rutier, suspendarea permisului crește la 120 de zile.

Pentru orice valoarea mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, se vor recolta probe de sânge în vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei. În plus, se pedepsește cu închisoare sau cu amendă conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului a cărei valoare depăşeste 0,80 mg/l alcool pur în sânge.