Bărbat „însetat”, din Alba, a furat două sticle de whiskey și una de vodka, în valoare de peste 250 de lei. S-a ales cu peste un an de închisoare cu amânare

Voluntarii de ALBA. Câți oameni se implică în activitățile din comunitatea lor și ce înseamnă această responsabilitate pentru ei. Sebastian Băeșan: „Ne împlinește ca oameni”

Voluntarii Primăriei municipiului Alba Iulia vorbesc despre rolul lor în comunitate, plăcerea de a întinde o mână de ajutor celor aflați la nevoie și, de asemenea, despre cum reușesc să își îmbine viața personală cu responsabilitățile din cadrul acestui proiect.

Invitați în cadrul unei emisiuni Radio Unirea FM, Sebastian Băeșan, Claudia Cenan, Camelia Sârbu și Denisa Rusu au transmis o serie de informații utile despre activitatea lor ca și voluntari, precum și care sunt recompensele acestei ocupații în slujba oamenilor.

„De anul trecut, pot să zic că ne-am mărit echipa și suntem oficial peste 30 de voluntari înscriși în acest grup, începând de la 15 ani până la oameni cu experiențe mai înalte. Încercăm să construim un program de voluntariat cât mai sustenabil, avem chiar apeluri de a implica și alți tineri voluntari în cadrul grupul nostru. Încercăm să facem cât mai bine ceea ce putem, în comunitate. Ei sunt valoarea și încercăm deci să punem în valoare ceea ce știe fiecare voluntar. Este superb acest mix de elevi de clasa a VIII-a și oameni maturi, pentru că avem ce să învățăm unii de la ceilalți.

Din punctul meu de vedere, voluntariatul ne împlinește ca și oameni. Dacă lucrăm într-un birou, 8 ore suntem încorsetați între niște pereți. Dacă lucrăm pe un anumit segment, suntem foarte concentrați pe acel segment anume. După, ne dorim să ajungem acasă pentru a ne ocupa cu treburile specifice familiei și ajungem într-un cerc vicios. Mergi la locul de muncă, te întorci apoi acasă, reiei activitatea de familie și tot așa. Voluntariatul ne conectează cu lumea exterioară, dincolo de experiențele pe care le avem, ne reconectează cu noi înșine, pentru că o să ajungem să trăim sau să retrăim experiențe pe care ori le-am uitat sau nu le-am experimentat. Este vorba de conexiunea pe care o avem cu cei din jurul nostru. Ne face să fim mai prezenți, mai umani.”, a transmis coordonatorul echipei de voluntari, Sebastian Băeșan, la Radio Unirea FM.

La rândul lor, Camelia Sârbu și Denisa Rusu, două eleve de clasa a XI-a care au ales să își îmbine timpul alocat studiului cu activitățile de voluntariat, și-au împărtășit experiențele personale și au vorbit despre începuturile lor ca și voluntari în cadrul comunității.

„Am început voluntariatul la o casă de tip familial din Teiuș, unde mergeam câte două ore în fiecare săptămână prin rotație împreună cu alți voluntari, pentru a-i ajuta pe copii la teme sau să ne jucăm cu ei. A fost o experiență care m-a ajut mult să mă dezvolt. Am intrat în această echipă pentru prima dată la Alba Fest. Mi-a plăcut mult lucru de echipă și ideea de voluntariat. Am considerat că mă va ajuta mult în dezvoltare. Este un lucru pe care o faci din propria voință și o bucurie pe care o aduci altor oameni, bucurie care se va întoarce.”, a declarat Camelia Sârbu.

De asemenea, Denisa Rusu a notat următoarele, în relație cu începuturile interesului său față de activitățile de voluntariat: „Și eu mi-am început activitatea de la o casă de tip familial din Stremț, unde mă voi întoarce chiar după această emisiune. De asemenea, am ajuns să fac parte din echipa Voluntari de Alba în cadrul AlbaFest și consider că mă ajută să mă dezvolt personal, să îmi sporească încrederea în propriile mele forțe.”

Claudia Cenan, unul dintre membrii cei mai experimentați ai grupului de Voluntari de Alba, a vorbit de asemenea despre îmbinarea activității profesionale și personale, de zi cu zi, cu cea de voluntariat, din perspectiva membrilor cu o experiență de viață mai bogată.

„Sunt printre decanele de vârstă ale acestui grup. Am fost plăcut surprinsă când am mers la prima întâlnire să văd atât de mult tineret. Așa cum am citit, în viață dăruiești din ceea ce ai, dar după o anumită vârstă, începi să dăruiești din ceea ce ești. Am considerat că acum a venit momentul ca eu să pot dărui societății și comunității din care fac parte tot ceea ce am primit la rândul meu. Timpul este cel mai prețios lucru pe care noi, ca voluntari, îl putem oferi. A fi voluntar înseamnă să faci ceva ce tu îți dorești să faci, în folosul cuiva și fără a cere bani.

De-a lungul vieții, ești ocupat cu foarte multe lucruri, până cresc copiii sau până îți definitivezi studiile. La un moment dat, simți că toate lucrurile s-au așezat la locul lor și de asemenea că ți-ai dori să îți mai aduci contribuția personală în mijlocul comunității din care face parte. Sunt la o vârstă în care înțeleg cât de mult contează să poți sări în ajutorul cuiva, până și verbal.”, a subliniat Claudia Cenan, în emisiunea Radio Unirea FM.

Voluntarii din Alba reprezintă o resursă valoroasă pentru comunitatea lor, prin eforturile lor de a aduce schimbări pozitive și de a sprijini cei din jur. Sunt o sursă de inspirație și merită recunoștința și aprecierea noastră