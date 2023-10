Bărbat din Mihalț, REȚINUT de polițiști și cercetat pentru furt : Ar fi sustras o bicicletă din scara unui bloc din Aiud

Alimentare cu apă și canalizare în Galda de Sus și Cetea: Aproape 17 milioane de lei, finanțare prin Programul ”Anghel Saligny”

62 de noi investiții în infrastructura rutieră și tehnico-edilitară primesc finanțare de la Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, ca urmare a semnării contractelor de către ministrul Adrian-Ioan Veștea și beneficiarii proiectelor.

Printre acestea se numără și proiectul “realizare sisteme de alimentare cu apă şi reţele de canalizare menajeră în localităţile Galda de Sus şi Cetea, comuna Galda de Jos, judetul Alba” în valoare de 16.915.786.41 lei.

”Sunt în contact permanent cu autoritățile locale pentru implementarea acestor proiecte întrucât astfel de investiții contribuie la creșterea standardului de viață al locuitorilor, oferindu-le acces la utilități, transport mai sigur și mai eficient și oportunități de dezvoltare economică”, a precizat ministrul dezvoltării.

Contractele, în valoare totală de 679.062.421,56 de lei, vizează modernizarea infrastructurii de transport auto şi pietonal, înființarea sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă și a rețelelor de canalizare menajeră, echiparea stațiilor de epurare, redimensionarea și extinderea unor conducte de distribuție a gazelor naturale și construirea sau reabilitarea unor poduri.

Prin prezentul proiect se urmareste realizarea sistemelor de alimentare cu apa a localităţilor Galda de Sus si Cetea din sistemul de alimentare cu apa existent Galda de Jos – Mesentea – Benic, recent realizat si încă nepreluat de Apa CTTA SA, constând din :

– conductede aducţiune (transport) pentru localităţi (de la punctele de cuplare individuale la sistemul existent, respectiv conducta de alimentare cu apa pozata pe drumul judeţean DJ 107K – la ieşirea din localitatea Benic si pana la rezervorul de înmagazinare aferent localităţii Galda de Sus si

– conducta de alimentare cu apa pozata pe drumul judeţean DJ 107R – la ieşirea din localitatea Benic si pana la rezervorul de înmagazinare aferent localităţii Cetea), 2 staţii de pompare (cate una pentru fiecare localitate) in vederea asigurării presiunii corespunzătoare pe conductele de transport înspre rezervoare, rezervor de înmagazinare in fiecare localitate si reţea de distribuţie in fiecare localitate.

Debitul de apa necesar alimentarii consumatorilor din localităţile Cetea si Galda de Sus, va fi preluat din reţeaua de distribuţie a localităţii Benic, din doua puncte de cuplare, cate unul pentru fiecare localitate, si anume : capătul conductei PEID situata la ieşirea din localitatea Benic pe drumul judeţean DJ 107K, cota teren 315 mMN – pentru alimentarea localităţii Galda de Sus si capătul conductei PEID situata la ieşirea din localitatea Benic pe drumul judeţean DJ 107R, cota teren 318 mMN – pentru alimentarea localităţii Cetea.

În punctele de cuplare va fi prevazuta cate o statie de pompare apa in cămin subteran cu rezervor tampon, de la care, debitul de apa necesar alimentarii fiecăreia din localităţile Galda de Sus si Cetea, va fi transportat sub presiune, prin cate o conducta de transport, pana la un rezervor de inmagazinare a apei eferent fiecarei localităţi.

Canalizarea:

Realizarea reţelelor centralizate de canalizare in fiecare din localităţile Galda de Sus si Cetea si transportul apei uzate colectate la sistemul propus prin programul POIM Galda de Jos – Mesentea – Benic, constând din :

– reţele de canalizare in localităţi si colector de transport de la fiecare localitate către sistemul existent, acestea funcţionând fie gravitaţional, fie sub presiune, in funcţie de configuraţia reliefului. Colectoarele de canalizare vor fi amplasate pe drumurile judetene DJ 107R (de la Cetea la Benic) si DJ 107K (de la Galda de Sus la Benic).

Astfel descrisa, investiţia presupune realizarea următoarelor capacitaţi :

realizarea a 18.830 m reţele de alimentare cu apa in localităţi, din care 8.535 m pentru localitatea Galda de Sus si 10.295 m pentru localitatea Cetea, astfel : 5.500 m conducte de aducţiune (transport) înspre localităţi, din care 2.405 m pentru localitatea Galda de Sus si 3.095 m pentru localitatea Cetea 13.330 m reţele de distribuţie la consumatorii din localităţi, din care 6.130 m pentru localitatea Galda de Sus si 7.200 m pentru localitatea Cetea

realizarea a 16.445 m reţele de canalizare in localităţi, din care 7.325 m pentru localitatea Galda de Sus si 9.120 m pentru localitatea Cetea, astfel : 3.315 m conducte de transport sub presiune a apei uzate in localităţi, din care 1.295 m pentru localitatea Galda de Sus si 2.020 m pentru localitatea Cetea 13.130 m conducte cu curgere gravitaţională, de colectare apa uzata de la consumatori, din care 6.030 m pentru localitatea Galda de Sus si 7.100 m pentru localitatea Cetea.