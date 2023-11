Bărbat din Alba prins cu permisul de port armă expirat de 2 ani: Cum a scăpat de judecată

Bărbatul din ALBA care va participa la Power Slap, o competiție de dat palme în America! Este campion în județul nostru

Sorin Comșa, din județul Alba, se pregătește să intre în arenă, ca parte a unui un fenomen global susținut de Power Slap, licențiată și autorizată de Comisia Atletică a Statului Nevada.

Sub conducerea lui Dana White, Power Slap adună competitori din întreaga lume pe scena supremă pentru a-și demonstra puterea, tehnica și rezistența.

Cu entuziasm, Sorin Comșa anunță pe Facebook debutul primului episod din sezonul 2 al PowerSlap Road to the Title pe 15 noiembrie! Concursul va fi transmis pe rumble.com!

Power Slap, cea mai importantă promoție autorizată și reglementată în luptele cu palma, dezvăluie lansarea sezonului 2 al Power Slap: Road to the Title, programată să aibă loc miercuri, 15 noiembrie, la ora 21:00 ET / 18:00 PT. Seria emblematică, Power Slap: Road to the Title, va aduce în prim-plan luptători din întreaga lume, în competiția lor pentru a obține un clasament mondial și șansa la un viitor titlu Power Slap.

Cele 12 episoade vor fi transmise exclusiv pe platforma Rumble. Rumble poate fi accesat gratuit pe desktop, mobil și web la adresa www.rumble.com, precum și pe iOS, Android, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV, Samsung TV și LG TV.