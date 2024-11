Bărbat din Alba care a acroșat un pieton și a fugit de la locul faptei, condamnat la închisoare cu amânarea aplicării pedepsei

Un bărbat din Zlatna a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia în dosarul unui accident de acum 2 ani, din orașul Zlatna. Ulterior, instanța a hotărât amânarea aplicării pedepsei pe o durată de 2 ani.

Din materialul probator a rezultat faptul că în data de 23.11.2022, în jurul orei 10.00, victima se afla pe str. Piața Unirii, din oraș Zlatna, în zona sucursalei CEC Bank, așteptând o mașină de ocazie pentru a merge acasă, condiții în care, inculpatul a condus pe str. Piața Unirii, oraș Zlatna, autoturismul marca Dacia, model Sandero, efectuând o manevră de mers înapoi, iar astfel a acroșat-o pe persoana vătămată, pe care a doborât-o la pământ, cauzându-i astfel multiple leziuni corporale care au necesitat un număr de 4-5 zile de îngrijiri medicale.

Ulterior, inculpatul, auzind zgomotul produs de lovirea femeii, s-a deplasat în spatele autoturismului său, loc în care a găsit pe susnumita așezată pe asfalt, iar apoi a ajutat-o să se urce în autoturism și a părăsit locul evenimentului rutier, fără a anunța organele de poliție și fără încuviințarea acestora, deplasându-se la domiciliul femeii, pentru a o lăsa acasă, cu toate că aceasta suferise leziuni la nivelul mâinii stângi și la nivelul genunchiului stâng.

La locul evenimentului rutier și pe drumul spre domiciliul susnumitei, inculpatul a observat faptul că femeia avea o leziune la nivelul degetului mic de la una dintre mâini, dar cu toate acestea, nu a condus persoana vătămată spre o unitate sanitară pentru acordarea de îngrijiri medicale, alegând să transporte persoana accidentată la domiciliu, în loc. Pârâul Gruiului, oraș Zlatna.

Suspectul a rugat-o pe victimă să nu sune la poliție, pentru că i-ar face rău, iar după ce au ajuns la domiciliu a lăsat-o în stradă și a plecat.

Pentru că persoana vătămată avea dureri tot mai mari, în ziua următoare s-a prezentat la Serviciul de Medicină Legală, unde a fost consultată și a fost eliberat certificatul medico-legal din care rezultă faptul că leziunile suferite necesită 4-5 zile de îngrijiri medicale.

În temeiul art. 396 alin. 1, 4 şi 10 din C. proc. pen. raportat la art. 83 C. pen., stabileşte pedeapsa de 1 an închisoare și 6 luni închisoare în sarcina inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, prev. de art. 338 alin. 1 cod penal.

În temeiul art. 83 C.pen., amână aplicarea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare pe o durată de 2 ani, termen de supraveghere stabilit conform art. 84 C.pen., care se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii de amânare a aplicării pedepsei, se arată în hotărârea Judecătoriei Alba Iulia, din data de 7.11.2024.

